Eurospin RomaOstia Half Marathon, si corre il 3 Marzo 2024

La Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare, giunta alla quarantanovesima edizione, è in programma il prossimo 3 marzo 2024.

L’evento, molto atteso e sentito dai runner nazionali ed internazionali, organizzato dal GSBRun – Gruppo Sportivo Bancari Romani in partnership con RCS Sports & Events, è stato presentato in Campidoglio con il Sindaco Gualtieri, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.

Il Sindaco ha definito la Roma-Ostia un “appuntamento straordinario su un percorso stupendo, ci sono numeri importanti visto che si punta ai 10mila partecipanti. Non solo è una corsa bellissima, ma questo tragitto ci fa riappropriare del nostro mare. Ostia è il mare di Roma, è una direttrice su cui tornare a investire. Sarà una domenica spettacolare”.

“Sarà una grande una giornata di sport e di partecipazione. Un grande evento che genera ricadute positive su turismo, economia e occupazione. La RomaOstia è un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati e quest’anno raggiungerà il record dei 10mila iscritti. Un traguardo possibile grazie ad una ricetta che si conferma vincente: la grande professionalità degli organizzatori e dei volontari, lo storico percorso sempre suggestivo con l’arrivo al mare e la capacità di accoglienza della nostra città. La Roma- Ostia ha anche il merito di valorizzare il litorale romano: saranno oltre 5000 gli iscritti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero che affolleranno le strutture ricettive del mare di Roma. Una vera boccata d’ossigeno che abbiamo cercato e voluto per questo quadrante di Capitale” ha affermato Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, sport, turismo e moda.

I dettagli della competizione:

LE ISCRIZIONI – Sono 8mila gli iscritti, con una proiezione a 10mila, che riporterebbe la RomaOstia ai rilevanti standard del periodo pre-covid. Fino al 19 febbraio sarà possibile iscriversi sul sito www.romaostia.it . A partire dal 20 febbraio, e fino ad esaurimento pettorali, si potrà continuare ad iscriversi donando 5 euro ad una delle Onlus fra Komen Italia Onlus, Policlinico Gemelli, Never Give Up nell’ambito dell’iniziativa collegata al “mese del cuore” che coincide con questo di febbraio.

GLI STRANIERI E LE DONNE – In forte aumento la partecipazione degli atleti stranieri, che ad oggi sono 2500, oltre il 30% (nel 2023 rappresentavano il 20% del totale iscritti). Valore che conferma la sempre più crescente attrattività di Roma dal punto vista del turismo sportivo. 800 i soli atleti transalpini. 25% degli iscritti sono Donne, percentuale in netta e confortante crescita rispetto agli anni precedenti.

PERCORSO – Si tornerà a correre sul velocissimo percorso rivisto nel 2021 e che rispecchia le caratteristiche tecniche e performanti che da sempre appartengono al DNA di questa gara. Dalla coreografica partenza all’ombra del Palazzo dello Sport, attraversando gli ampi e scorrevoli viali del quartiere EUR, si raggiunge la Cristoforo Colombo, la principale arteria che congiunge Roma al suo mare, con lo spettacolare arrivo direttamente sulla rotonda di Ostia.

IL VILLAGGIO – Il Villaggio Casa RomaOstia quest’anno sarà allestito in piazzale Pier Luigi Nervi, in prossimità della partenza della gara, nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo dalle ore 10.00 alle 20.00. Venerdì 1 marzo, sarà previsto un talk sullo sport di base come veicolo di benessere e di prevenzione con interventi a cura delle associazioni Komen, Gemelli Onlus e Never Give Up, oltre a specialisti e medici, come nutrizionisti e fisioterapisti. Nella giornata di sabato 2 marzo spazio invece alla presentazione degli atleti élite e dei pacemaker. Sarà presente anche adidas con “The Running Lab”, l’esperienza che coinvolge oltre 30 appuntamenti nel corso dell’anno in altrettante città e che offre l’occasione agli appassionati di incontrare consulenti adidas, scoprire come migliorare la propria tecnica, provare le scarpe consigliate, imparare ad ottimizzare l’allenamento tramite coach esperti e partecipare ai workshop.

TITLE SPONSOR – Eurospin è il nuovo Title Sponsor per la 49ma edizione della RomaOstia. Eurospin, realtà di proprietà italiana, è la più grande catena discount in Italia. Fondata nel 1993, conta oggi oltre 1.200 punti vendita, 10 milioni di clienti e più di 22.000 dipendenti. La missione di Eurospin si riassume nel concetto di “spesa intelligente”: offrire prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni, ponendosi in questo modo come prima scelta per i consumatori italiani nel rapporto qualità/prezzo. Eurospin è in continua espansione sul territorio italiano, con una media di 50 aperture all’anno e l’assunzione di circa 7.000 persone nel 2023.

Per tutte le altre informazioni, consulta il sito della manifestazione