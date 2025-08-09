Femminicidi. Roma 7 Agosto 1990/7 Agosto 2025 

Il 7 Agosto 2025, è scoccato il 35° anno dal giorno dell’assassinio in Via Carlo Poma 2 – un palazzone color giallo ocra del Quartiere Delle Vittorie, a Roma – di Simonetta Cesaroni uccisa, a 20 anni, con 29 coltellate, il 7 Agosto 1990, un torrido Martedì dell’Estate romana, mentre stava lavorando nell’Ufficio Provinciale dell’Associazione degli Alberghi per la Gioventù (AIAG), situato al Terzio Piano della Palazzina B di quel Complesso di Appartamenti signorili.

Le indagini, riaperte nel Dicembre 2024, non hanno ancora portato a nessun elemento di novità su quella storiaccia in salsa romana, molto intricata, confusa (ad arte?) e frequentata e agita da molte persone (forse troppe), le più diverse: Investigatori, Agenti della Polizia Scientifica, Magistrati, Agenti dei Servizi, inquilini del Palazzo, giornalisti, fotografi, il Portiere del Palazzo – poi arrestato, scarcerato, ri-arrestato e finito “stranamente” suicida – la moglie del Portiere del Palazzo, i familiari di Simonetta, il fidanzato della sorella Paola e via elencando.

Oggi, nell’Appartamento al Terzo Piano della Scala B di quel Complesso abitativo, che fu il teatro di quel delitto orrendo, l’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù non ha più il suo Ufficio Provinciale, al suo posto c’è un Bad & Breakfast; inoltre, un Giardino pubblico situato nei pressi di Via Carlo Poma è stato intitolato a Simonetta Cesaroni. Ma del suo assassino, dopo 35 anni (e sempre ammesso che sia ancora in vita), non c’è ancora nessuna traccia, né nessuna certezza che possa portare alla sua individuazione e punizione, anche se le indagini sono state riaperte e stavolta vanno avanti con professionalità, elemento che è certamente mancato in quell’ormai lontano 1990.

Poi la storia di Via Carlo Poma 2 non sembra essere solo quella di un omicidio. Infatti un Documento del Settembre 1994 – ritrovato e reso pubblico dai giornalisti Giacomo Galanti e Giampaolo Pellizzaro, nel loro Libro intitolato “L’Intrigo di Via Poma” (Baldini e Castoldi, 2025) e a suo tempo consegnato agli Inquirenti – parla del filo nero che parte da Via Gradoli (caso Moro e non solo), passa per Via Carlo Poma e arriva all’Olgiata (assassinio di Alberica Filo Della Torre, Luglio 1991) con nomi, interessi e Società che intrecciano (e legano?) l’Associazione Italiana Alberghi della Gioventù e i Servizi Segreti del tempo. La domanda è: che quell’Ufficio di Via Carlo Poma, 2 custodisse Documenti dei Servizi e che Simonetta lo avesse scoperto? https://www.open.online/2025/08/07/simonetta-cesaroni-dossier-aiag-servizi-segreti/

Esagerazioni? lo scopriremo solo vivendo. Dopo 35 anni dunque Simonetta Cesaroni attende ancora Giustizia, come la attendono i suoi familiari. A quando la verità vera sul suo assassinio?

Un’altra storia poco edificante

Intanto, sotto trovate un’altra storia poco edificante, con al centro una donna, anzi una bambina, una storia su cui riflettere.

“Mamma, non piangere le mie ceneri. / Se domani tocca a me, mamma, /

Se domani non torno, distruggi tutto, / se domani tocca a me, / voglio essere l’ultima”. // (Cristina Torres Caceres, Architetta e attivista peruviana per i diritti delle donne)

“Si sa che la gente dà buoni consigli / Sentendosi come Gesù nel tempio /

Si sa che la gente dà buoni consigli / Se non può più dare cattivo esempio. (Fabrizio De Andrè, “Bocca di Rosa”, dall’Album “Volume I”, pubblicato nel 1967)

Questa è la storia di una donna anzi di una bambina, ché aveva 13 anni, che si chiamava Lucia Mantione, detta “Lucedda”. Questa è la storia di un femminicidio successo in terra di Sicilia in un tempo (era il Giorno della Befana del 1955) in cui quella parola ancora non esisteva. Ma questa è anche la storia della stupidità e della cattiveria degli uomini di chiesa per cui quella bambina – strangolata e sulla quale una violenza sessuale era stata tentata – non ha avuto diritto ad un funerale religioso, poiché, “siccome era stata uccisa in modo violento, allora qualche colpa doveva, come donna, averla avuta” e dunque si trattava di una donna (meglio di un’anima) “impura” che andava sepolta – come in effetti avvenne – senza assoluzione e Sacramenti.

Questo il ragionamento di allora del Parroco della Chiesa di Montedoro (ma anche del Vescovo di Caltanissetta), il paese di Lucia Mantione, detta “Lucedda”, la bambina 13enne che, per avere un funerale religioso, ha dovuto aspettare ben 66 anni! Ma questa è la storia anche di chi – a Montedoro – sapeva ed ha taciuto per tutti questi anni. E ancora tace. Ma cominciamo a raccontare dall’inizio.

Il 1955 non è stato un Anno qualsiasi. In America, il 30 Settembre, muore, per un incidente automobilistico, James Byron Dean, famoso attore cinematografico, suoi “Gioventù Bruciata” (1955) e “Il Gigante” (uscito nel 1956) solo per citare un paio di titoli.

In Italia, il 9 Marzo del 1955, la FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) presenta un nuovo Modello di utilitaria, la “600” che, fino alla sua uscita di produzione nel 1969, venderà 5 milioni di auto in tutto il mondo. Il 29 Aprile, il Senatore democristiano Giovanni Gronchi, leader della corrente di sinistra della DC, viene eletto Terzo Presidente della Repubblica Italiana. Gronchi – nonostante l’appoggio di Enrico Mattei, ex partigiano e al tempo Presidente dell’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) – che morirà nel cielo di Bascapè (Pavia), il 27 Ottobre del 1962, per un incidente aereo che puzzerà, lontano un miglio, di attentato – non ottenne una seconda candidatura alla Presidenza della Repubblica per la forte opposizione del suo collega di Partito, Aldo Moro e terminò il suo mandato nel 1962.

Il 14 Dicembre del 1955, l’Italia entra nell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dopo la forte opposizione, durata dieci anni, dell’Unione Sovietica e dei Paesi del Patto di Varsavia, nato nel Maggio di quell’anno, a causa del passato fascista del nostro Paese che, il 6 Aprile del 1941, aveva invaso la Jugoslavia e due mesi dopo – in appoggio ai soldati tedeschi – aveva invaso l’Unione Sovietica, invasione che – come è noto – si trasformerà in una tragica disfatta.

Di tutto quanto sopra in quel 1955, nel piccolo Paese siciliano di Montedoro, a quel tempo abitato da 3.700 anime, arriveranno echi molto sfocati, ché in quelle case non tutti avevano una Radio e la Televisione, arrivata in Italia solo il 3 Gennaio del 1954, nel paese era ancora un oggetto non identificato, tipo disco volante con marziani a bordo.

In quel 1955, Montedoro è un Paese diviso letteralmente in due. La parte bassa ha poche case, alcune signorili, e tutti i servizi, acqua compresa che arriva solo in quella parte del paese. La parte alta, l’acqua non ce l’ha. Chi abita lì, se la vuole, l’acqua deve andarla a prendere in basso, con le brocche, portarsela a casa e non una sola volta al giorno. In quella parte del paese non c’è acqua, né ci sono gli altri servizi di pubblica utilità, ma nemmeno i Negozi e le case sono scavate letteralmente nel gesso e abitate da una media di dieci persone, essendo spesso composte di un solo vano e comprendendo (per chi ce l’ha) nella famiglia anche gli animali. E se si vuole allargare la casa, sempre nel gesso bisogna scavare. Quasi tutti, nel paese, lavorano nelle Solfatare così come il padre di Lucia Mantione, una bella ragazzina di 13 anni con il volto da bambina, la quale, per portare qualche lira a casa, si presta a fare delle commissioni. Il 6 Gennaio del 1955, Lucia esce di casa per delle commissioni. Scende nella parte bassa del paese e compra 5 Lire di caramelle nel Negozio di Alimentari che affaccia sulla Piazza (ai piccoli di Montedoro, la Befana non porta regali, ma solo qualche dolcetto e caramelle) e da quel momento scompare. Non torna a casa e nessuno la vedrà più, fino al 9 Gennaio successivo, quando sarà ritrovata cadavere in un casolare abbandonato poco fuori del Paese, con evidenti segni di strangolamento e di una tentata violenza sessuale che però non è stata consumata. Lucia ha combattuto, si è difesa dall’aggressione, ha graffiato, ma è stata sopraffatta e per la Befana non manderà più dolcetti e caramelle.

Prima di quel ritrovamento, la notizia della scomparsa di Lucia corre per tutte le case dei montedoresi. Corre sulla bocca della madre che gira in lungo e in largo il paese e continua a chiamare sua figlia, senza ricevere nessuna risposta. Poi, disperata, imbocca la strada che porta alla Caserma dei Carabinieri, una strada che gli abitanti di Montedoro evitano come la peste perché a quel tempo, la parola “Carabinieri” metteva paura.

Dopo tre giorni di ricerche il corpo senza vita di Lucia Mantione viene finalmente trovato, lo trova uno dei fratelli. La ragazzina è stata uccisa, strangolata, ma del suo assassino o dei suoi assassini nessuna traccia e nel Luglio 1955, dopo appena sei mesi di indagini, tutto viene archiviato, anche se in paese – dietro le persine delle case – si sussurra che ad uccidere Lucia sia stato un signorotto locale legato alla mafia (ma nessuno va dai Carabinieri a raccontare quello che sa) e anche se in paese girano alcuni uomini con il volto graffiato.

Mentre si chiude la parte investigativa della storia si apre quella ecclesiastica. Infatti a Lucia viene negato il funerale religioso e dunque è sepolta «senza tocco di campane» come dice un’antica canzone siciliana. Per lei – come se fosse stata una suicida – le porte della Chiesa parrocchiale di Montedoro sono e restano sbarrate e nonostante le insistenze dei familiari e di altri montedoresi, il Parroco è irremovibile.

Lucia non si è suicidata, ma siccome è morta di morte violenta, per lei niente funerale religioso. La regola è questa. Era stata pensata per evitare i funerali dei morti in miniera, ma la applicano anche a Lucia e la ragazzina 13enne paga un prezzo altissimo, al suo essere bella (ma ancora una bambina), al suo essere donna e alla cattiveria degli uomini, non avendo colpa alcuna.

Una Miniera

“Le case le pietre ed il carbone dipingeva di nero il mondo / Il sole nasceva ma io non lo vedevo mai / laggiù era buio / Nessuno parlava, solo il rumore di una pala che scava che scava / Le mani la fronte hanno il sudore di chi muore / Negli occhi nel cuore c’è un vuoto grande più del mare / Ritorna alla mente il viso caro di chi spera / Questa sera come tante in un ritorno. // (New Trolls, “Una Miniera”, 1970).

Le porte delle Chiese siciliane (quella di Montedoro compresa) verranno riaperte ai minatori uccisi dalla miniera solo dopo la strage di Gessolungo (Caltanissetta) avvenuta il 14 Febbraio del 1958, in cui morirono 14 minatori (e poi ancora nel 1981 quando, il 12 Novembre, per lo scoppio del gas grisou, morirono in miniera 65 persone, tra i quali 19 bambini [i “carusi”], di cui 9 resi irriconoscibili dallo scoppio e dunque rimasti senza nome)

Tutto il paese rimane sconvolto e si lega al dito questo ‘sgarbo’ alla memoria di una ragazzina innocente. Così, quando in Chiesa si sta per celebrare il funerale di un uomo annegato (si dirà che era scivolato in acqua) tutto il paese, pietre e bastoni alla mano, lo impedisce. Una rivoluzione: “o anche Lucia o nessuno!”, si grida.

Il tempo passa e si arriva al 2019. Di anni, da quel 6 Gennaio del 1955, ne sono passati ben 64! Una trasmissione di RAI1, condotta dalla giornalista RAI Rita Pedditzi e intitolata “L’inviato speciale”, racconta il femminicidio di Lucia e la storia di quella ragazzina 13enne, la cui vita è stata brutalmente spezzata e la cui bara è rimasta fuori della Chiesa Parrocchiale, per una regola assurda e malvagia, arriva in alto, molto in alto.

E così il Caso viene riaperto dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta. Il corpo di Lucia viene riesumato e sottoposto ad una nuova autopsia, per vedere se, con le tecniche scientifiche conosciute in quel 1964, sia possibile trovare qualche prova che possa portare all’individuazione e alla cattura dell’assassino o degli assassini della ragazzina montedorese. Ma niente da fare. Intanto, il Vescovo di Caltanissetta, cedendo alle pressioni che gli arrivano da più parti (Montedoro compreso) dispone per Lucia la celebrazione di una Messa cosiddetta “di riparazione”.

La riesumazione del corpo della ragazzina per l’autopsia prevede che si provveda poi ad una nuova sepoltura e – ora che anche la Chiesa ha rivisto quelle regole assurde – è dunque possibile che la 13enne di Montedoro – nel 2021, dopo ben 66 anni dal suo omicidio (meglio femminicidio) abbia finalmente quel funerale religioso che le era stato negato, caparbiamente, per 66 anni. E così in una nuova sepoltura dopo il funerale religioso – celebrato alla presenza dell’intero paese, del Sindaco, del Prefetto e del Comandante dei Carabinieri – Lucia ha potuto, finalmente, avere pace, quella pace che la stupidità di certe regole e di qualcuno che avrebbe dovuto accogliere il suo corpo e la sua anima, le era stata negata. E così i montedoresi tutti – che per 66 anni hanno sempre portato fiori sulla tomba di Lucia, la loro “Maria Goretti”, come la chiamavano – che hanno lottato per anni per portare in Chiesa il corpo di quella ragazzina innocente, hanno finalmente vinto la loro battaglia. Oggi all’ingresso di Montedoro c’è una panchina rossa, voluta dal Comune, per ricordare le donne vittime di violenza: è dedicata a Lucia Mantione. Il comitato di emigranti ‘Montedoresi nel Mondo’ ha raccolto la somma necessaria per una tomba più degna e per un piccolo monumento che ricordi Luciedda, per sempre, ai suoi concittadini.

Ma un’ombra nera resta su quella storia: nessuno ha ancora pagato per quel brutale assassino. Oggi Montedoro è semi-abbandonato, le Solfare sono chiuse e molto giovani sono emigrati a Nord, ma nella Memoria dei 1.400 abitanti rimasti in paese, Lucia Mantione, la sua vita di bambina e la sua fine bestiale, sono ancora vive e certamente lo resteranno a lungo, anche se qualcuno in quel paese continua a nascondere un segreto che è tale dal 6 Gennaio del 1955.

L’idea di questa Nota è arrivata anche dall’ascolto su Rai Play Sound del Podcast di Rai Radio1 intitolato “Luciedda, una storia ritrovata”, ascoltabile qui: https://www.raiplaysound.it/programmi/lucieddaunastoriaritrovata

