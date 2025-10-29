Fermato senza patente a Ostia: nascondeva un coltello e una bustina di ketamina

Un normale controllo di routine sul litorale romano si è trasformato in un sequestro di droga e di un’arma.

È accaduto a Ostia, dove una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale ha fermato un 34enne cileno alla guida di una Peugeot 208.

L’uomo, come accertato dagli agenti, non aveva mai conseguito la patente. Ma è stato il suo comportamento agitato, durante le procedure di verbalizzazione, a insospettire la pattuglia.

I vigili hanno così deciso di approfondire i controlli e, dopo una perquisizione, hanno scoperto un coltello a serramanico nascosto nell’abitacolo e una bustina contenente una polvere rosa.

Gli esami successivi hanno confermato che si trattava di ketamina, una sostanza stupefacente.

Per il 34enne è scattata una doppia denuncia: per porto abusivo d’armi e per guida senza patente, aggravata dal fatto di essere recidivo.

Oltre al sequestro del coltello e della droga, nei suoi confronti è scattata anche la segnalazione al Prefetto per detenzione di stupefacenti a uso personale.

