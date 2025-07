Ferragosto solidale nel Municipio VII

Anche quest’anno, in occasione del Ferragosto, il Municipio Roma VII ha organizzato un pranzo conviviale dedicato agli anziani più fragili, soli o a rischio di isolamento sociale.

L’iniziativa, promossa dall’assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari, si svolgerà il 15 agosto presso due sedi del territorio: la Casa Sociale di piazza di Cinecittà 11 e quella di via Appia Nuova 522, all’interno di Villa Lazzaroni.

L’evento, gratuito, è rivolto a persone della terza età residenti nel municipio, con l’obiettivo di offrire un momento di socialità in una giornata tradizionalmente difficile per chi vive in condizioni di solitudine. Il pranzo, infatti, vuole essere non solo un’occasione per stare insieme, ma anche un’opportunità per creare nuove relazioni e rafforzare il senso di comunità.

“Con il pranzo di Ferragosto vogliamo ribadire un principio fondamentale: nessuno deve sentirsi solo, soprattutto nei giorni di festa. Questa iniziativa è un gesto concreto di vicinanza verso i nostri anziani, un’occasione per costruire relazioni, ascoltare storie, creare comunità. È così che si rafforza il tessuto sociale del nostro territorio, mettendo al centro le persone e il loro bisogno di essere parte attiva della vita collettiva” , queste le parole della Presidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio, Rosa Ferraro.

