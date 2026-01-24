Ferrovie regionali: crollano le soppressioni a fine 2025

Dopo un 2024 segnato da guasti continui, soppressioni e attese prolungate in banchina, il trasporto ferroviario gestito da Cotral mostra segnali di netto miglioramento.

I dati diffusi ieri, venerdì 23 gennaio 2026, restituiscono un quadro profondamente diverso, con una riduzione marcata delle cancellazioni dei treni, in particolare sulla linea Roma–Viterbo.

Un cambio di passo che arriva al termine del 2025 e che, secondo l’azienda e la Regione Lazio, è il risultato diretto degli interventi sul materiale rotabile e di una maggiore stabilità operativa.

Roma–Viterbo, il recupero della linea più critica

I risultati più significativi riguardano la tratta urbana della Roma–Viterbo, che attraversa i quartieri di Roma Nord, storicamente tra i più penalizzati dai disservizi.

Nel confronto con lo stesso periodo del 2024:

le soppressioni totali sono diminuite del 78% ;

le cancellazioni dovute a guasti ai convogli sono crollate dell’83%.

Andamento analogo anche sulla tratta extraurbana, dove le soppressioni sono scese del 77% e i guasti del 75%.

Numeri che segnano una discontinuità netta rispetto al passato recente e che riportano la linea su livelli di affidabilità più vicini agli standard previsti.

Metromare, migliorano i treni ma restano i cantieri

Segnali positivi arrivano anche dalla Metromare (Roma–Ostia), pur in un contesto ancora condizionato dai cantieri notturni di Astral sull’infrastruttura.

Nel 2025:

le soppressioni complessive sono diminuite del 15% ;

le cancellazioni legate a guasti ai treni hanno registrato un calo del 72%, indicando una maggiore affidabilità del materiale rotabile.

Per il 2026 l’obiettivo è un ulteriore passo avanti: Cotral punta a mettere in servizio un nono treno entro marzo, così da ridurre le frequenze fino a circa 12 minuti nelle ore di punta, avvicinando la linea agli standard di una metropolitana urbana.

Le dichiarazioni

Il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, ha attribuito i risultati agli investimenti effettuati negli ultimi mesi e a una maggiore continuità nella gestione operativa del servizio.

Sulla stessa linea l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, che ha sottolineato come «siano state effettuate revisioni che non venivano fatte da anni». Ghera ha inoltre confermato l’impegno della Regione per il rinnovo della linea aerea della Roma–Lido, intervento considerato decisivo per superare definitivamente i cali di tensione che negli anni hanno causato frequenti blocchi del servizio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.