Festa di sorrisi nella Stanza della Cultura

La Stanza della Cultura, presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 12, dopo la pausa estiva, riprende le sue attività con un incontro festoso.

Cultura presso una farmacia? Sì perché il detto “Mens sana in corpore sano (Mente sana in un corpo in salute)” per la Farmacia Federico non è un modo di dire ma un modo di fare.

Il Sorriso al GALet

“Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, / rinnova il coraggio nelle prove / e nella tristezza è medicina.” Lo diceva Padre Faber in una celebre poesia che ci ricorda il valore di un gesto così semplice ma allo stesso tempo indispensabile nelle nostre vite.

Che il sorriso sia una vera e propria medicina e che faccia bene sia a livello psicologico che fisiologico, fungendo in taluni casi quasi da “antidolorifico naturale” è cosa risaputa da secoli. Ed è per questo motivo che della Stanza della Cultura presso la Farmacia Federico ha scelto di “condire” le diverse attività con questo prezioso “ingrediente”.

Il Sorriso sarà infatti il tema portante dei prossimi incontri del GALet (gruppo di ascolto letterario) e di una piccola mostra a tema, work in progress e aperta a tutti, che verrà allestita a partire dai primi di novembre nella Stanza della Cultura.

Le foto sono del fotoreporter Valter Sambucini.