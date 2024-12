Festività natalizie, il piano mobilità

Sabato 7 dicembre al via il piano mobilità per le festività natalizie, che ha l’obiettivo di agevolare l’uso del trasporto pubblico durante il periodo dell’anno in cui è maggiore la richiesta di spostamenti.

“Così come avvenuto negli ultimi anni – ha commentato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè – anche in occasione delle prossime festività avremo un livello di potenziamento e incentivazione al trasporto pubblico molto importante, reso possibile grazie al grande lavoro che abbiamo portato avanti insieme a dipartimento, Roma Mobilità e Atac.

A partire dal 7 dicembre 2024 e fino al 6 gennaio 2025 sono previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti.

Si punta anche a migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e spirituali del territorio”.

Di seguito le misure previste:

Navette gratuite:

Per migliorare e velocizzare l’accesso alle vie del centro storico, anche quest’anno sono confermate le due linee circolari gratuite denominate “Free1” e “Free2”, la prima da Termini (XX Settembre), la seconda da Piazzale dei Partigiani e permetteranno entrambe di raggiungere velocemente Largo Chigi (via del Corso – Galleria Alberto Sordi) con un collegamento diretto e fermate strategiche lungo il percorso:

– Free1: via XX Settembre – via Pastrengo – via Volturno – viale De Nicola – piazza dei Cinquecento – via Giolitti – viale Einaudi – MA Repubblica – via Nazionale-Traforo – via del Tritone – piazza San Silvestro – L.go Chigi;

– Free2: Partigiani – Piramide (MB) – viale Aventino – Circo Massimo – Piazza Venezia – via del Corso– L.go Chigi.

Le linee saranno operative tutti i giorni, da sabato 7 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025, dalle 9 (prima partenza) alle 21 (ultima partenza) e frequenza di 13 minuti costante tutto il giorno. Il tempo di percorrenza stimato delle linee Free da Partigiani / Termini a L.go Chigi è di circa 20 minuti. Le linee bus Free1, Free2 e 100 consentiranno lo scambio auto-bus verso il centro storico dai 3 parcheggi:

– LINEA Free1 scambio | parcheggio FS “Piastra Termini” – Prima ora gratis;

– LINEA Free2 scambio | parcheggio Atac Partigiani (tariffa 0,80 €/ora – 5 €/g);

– LINEA 100 scambio | parcheggio Saba “Villa Borghese” – Prima ora gratis.

Potenziamento del Tpl:

Il periodo di potenziamento delle linee di TPL è previsto nei giorni di sabato – 7 dicembre 2024, 14 dicembre 2024, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025 – e nei festivi: domenica 8 dicembre 2024, domenica 15 dicembre 2024, domenica 22 dicembre 2024, domenica 5 gennaio 2025 e lunedì 6 gennaio 2025. Il servizio viene intensificato nella fascia oraria 10:30 – 20:30.

Per il 24 dicembre, giorno di apertura della Porta Santa, viene previsto un incremento del servizio sulle linee di superficie e metropolitane rispetto a quanto ordinariamente previsto per la vigilia di Natale.

Linea 100 elettrica gratuita:

Per agevolare gli spostamenti nel Centro Storico, il servizio della linea elettrica 100, gratuita per tutto il periodo natalizio dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, viene esteso con l’attivazione anche nei giorni festivi: domenica 8 dicembre 2024, domenica 15 dicembre 2024, domenica 22 dicembre 2024, mercoledì 25 dicembre 2024, giovedì 26 dicembre 2024, domenica 29 dicembre 2024, mercoledì 1 gennaio 2025, domenica 5 gennaio 2025 e lunedì 6 gennaio 2025.

Intensificazione servizio Metro:

Sarà inoltre intensificato il servizio metropolitano della linea A nei giorni di sabato 7, 14, 21 dicembre 2024 e 4 gennaio 2025 e nei giorni festivi 8, 15, 22 dicembre 2024 e 5 e 6 gennaio 2025. Sulla Metro A verranno effettuate corse aggiuntive il sabato e nei festivi rispetto al normale servizio.

Sulla Metro C verrà garantito 1 treno in più da metà giornata fino a fine servizio. La linea A ritorna al regolare arco di servizio fino alle 23.30 dalla domenica al giovedì e fino alle 1.30 il venerdì ed il sabato.

Sulla Metro A, il sabato, saranno effettuare 32 corse aggiuntive rispetto al normale servizio La domenica e nei festivi, invece, sono previste 48 corse aggiuntive. Sulla metro C in programma 16 corse aggiuntive il sabato, la domenica e nei festivi.

Estensione Ztl e Ztl A1 Tridente:

Per tutto il periodo 7 dicembre 2024 – 6 gennaio 2025 – come prevede la delibera di Giunta capitolina approvata per disciplinare questo aspetto – è prevista l’estensione dell’orario di vigenza della ZTL Centro Storico e la ZTL A1 (Tridente) fino alle 20.

La stessa validità è estesa quindi anche alle giornate del sabato e festivi. Il nuovo orario sarà dalle 6:30 alle 20:00 per tutte le giornate del periodo compreso tra il 7 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025, con esclusione del 25 dicembre 2024.

Potenziamento offerta Sharing Mobility:

Durante il periodo natalizio gli operatori della Sharing Mobility potenzieranno la loro offerta con più veicoli a disposizione e iniziative promozionali tese ad incentivare l’uso della mobilità condivisa.

Per i nuovi clienti del car sharing di Roma Capitale che durante il periodo natalizio sottoscrivono e attivano un contratto individuale o famiglia, sarà riconosciuto un bonus di € 50,00 da utilizzare sui futuri noleggi.

Per i Clienti già attivi con contratto individuale o famiglia e con una tariffa standard, solo per il periodo di Natale sarà applicata la tariffa scontata che prevede una riduzione di circa il 40% del costo di noleggio. Per ottenere la tariffa scontata i l cliente dovrà farne richiesta inviando una mail a: carsharing@romamobilita.it

Ulteriori dettagli sul sito di Roma Servizi per la Mobilità

