Firmato protocollo tra Roma Capitale, Ama e Carrefour per gestione sostenibile dei rifiuti urbani

Roma Capitale, Ama S.p.A. e Carrefour Italia annunciano la firma di un Protocollo d’Intesa finalizzato a promuovere l’economia circolare e una gestione sostenibile dei rifiuti urbani a Roma.

L’accordo, sottoscritto oggi, punta a favorire il corretto recupero e riciclo dei rifiuti, sensibilizzando i cittadini e incentivando comportamenti virtuosi in ambito ambientale.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è rafforzare la raccolta differenziata, affiancato da campagne informative e di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e da un percorso di formazione specifica per il personale.

L’iniziativa assume un valore ancora più significativo nell’anno del Giubileo 2025, un evento che porterà milioni di visitatori tra turisti e pellegrini nella Capitale.

Il grande afflusso di persone renderà ancora più cruciale una gestione efficace dei rifiuti urbani e una maggiore sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

Attraverso questa intesa, Carrefour Italia metterà a disposizione alcuni dei propri punti vendita per la realizzazione di punti di raccolta dedicati per gli imballaggi in PET per liquidi alimentari, oli e grassi vegetali, indumenti e tessili, piccoli RAEE (rifiuti ida apparecchiature elettriche ed elettroniche) e imballaggi in vetro.

Un altro elemento chiave dell’accordo è il Progetto Pilota per la promozione di acquisti a ridotto utilizzo di imballaggi monouso in alcuni punti vendita Carrefour di Roma.

Questo progetto permetterà ai clienti di acquistare prodotti in reparti specifici utilizzando contenitori propri, idonei al contatto alimentare e al trasporto degli alimenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.

“Questo Protocollo d’Intesa si inserisce nella nostra strategia complessiva per rendere Roma una città più sostenibile e innovativa” ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale – Dopo la redazione del Piano per la Gestione dei Rifiuti e la riorganizzazione dell’azienda di servizio, oggi mettiamo in campo azioni per incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e del settore privato nella transizione ecologica, con progetti che favoriscano la riduzione dei rifiuti e il riutilizzo delle risorse”.

“Attraverso questa iniziativa, Ama rafforza il proprio impegno nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani anche attraverso la sensibilizzazione dei cittadini – ha aggiunto Bruno Manzi, Presidente di Ama S.p.A. – La possibilità di conferire materiali riciclabili direttamente nei punti vendita Carrefour offre una grande opportunità per migliorare la qualità della raccolta differenziata nella Capitale”.

“Fare la spesa è un gesto quotidiano per milioni di persone e può diventare un’occasione per adottare scelte più sostenibili – ha dichiarato Giovanni Fabbri, Head of Corporate & Internal Communication di Carrefour Italia – Con questa iniziativa, vogliamo offrire ai nostri clienti strumenti concreti per ridurre l’impatto ambientale, favorendo un cambiamento culturale che renda la raccolta differenziata e il riuso parte integrante della routine quotidiana. Grazie alla collaborazione con Ama e Roma Capitale, potremo rendere questi comportamenti più accessibili e diffusi, contribuendo attivamente alla trasformazione della città”.

Con la firma di questo Protocollo, Roma Capitale, Ama S.p.A. e Carrefour Italia confermano il loro impegno congiunto nella promozione di un modello di consumo e gestione dei rifiuti più responsabile e sostenibile, nell’ottica di un futuro più verde per la città di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.