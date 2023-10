For Good h24. A Gardenie il primo distributore automatico del Municipio V

Il 13 ottobre 2023 è stato inaugurato, in via Tor de Schiavi 214c, praticamente di fronte la metro Gardenie a Centocelle, un locale aperto 24 ore su 24 con al suo interno dei distributori automatici.

Potrebbe essere una “non notizia”, se non fosse che questo locale ha carattere e si fa notare.

Ciò che salta subito all’occhio è la differenzia rispetto alle macchinette a cui siamo abituati nelle metropolitane o all’interno degli uffici, con il suo aspetto curato, colorato e il pezzo forte del locale, la scimmia For Good, che fa bella mostra di sé, già dall’insegna all’esterno.

Tutto nel suo aspetto attira lo sguardo e invita ad entrare, e una volta dentro, le aspettative non vengono deluse.

Le macchine curate e molto moderne, ospitano una variegata offerta di prodotti, snack e bevande alcoliche e analcoliche, provenienti da tutto il mondo e legati ai trend social e ai fumetti, ovviamente caffè, tea, ginseng, cioccolata, ecc. oltre ad una macchina dedicata ad oggetti (come i cavi usb) e prodotti di parafarmacia compresi i preservativi.

Tutto ciò che si trova all’interno delle macchine può interessare sia i grandi che i piccoli, certo, i giovani sono quelli che più vengono attirati dalla merce messa in vendita.

Il valore aggiunto dato dalla distribuzione di bevande alcoliche tramite questi macchinari è dato, da un lato, dalla restrizione automatica alla vendita nella fascia oraria che va dalla mezzanotte alle sette di mattina, dall’altro dall’obbligo dell’inserimento del Codice Fiscale per l’acquisto. In un quartiere dove la vendita di alcol non è soggetta a nessun controllo, abbiamo delle macchine che fanno rispettare le regole senza condizionale.

I clienti sono simpaticamente avvertiti della restrizione con un messaggio italo romano: “Sorry!! Ma dalle 00.00 alle 7.00 er sindaco ce controlla…devi da rimanè sobrio!”.

Se non bastasse questo a renderlo virtuoso, c’è da dire che una parte del locale è dedicata alla raccolta differenziata, carta, plastica, vetro e misto sono rigorosamente separati e smaltiti dai proprietari.

Per rendere il locale un luogo che possa essere di ritrovo per i ragazzi del quartiere, è messo a disposizione anche il Wi-Fi gratuito e le postazione per ricaricare i propri telefoni.

Insomma, forse per la prima volta a Gardenie si respira un’aria di innovazione sostenibile, sia per l’ambiente, vista la struttura delle macchine a basso impatto energetico e la raccolta dei rifiuti, sia per la vendita responsabile dell’alcol.