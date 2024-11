Il 18 novembre 2024, ore 10.00-13.00, Sala Macchia, alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, incontro sul tema: Genealogia e storia di famiglia. La ricerca genealogica nelle biblioteche, negli archivi e in rete – Ingresso libero

Lo studio della genealogia e della storia di famiglia, dapprima di prevalente interesse araldico, per individuare ascendenze nobiliari, si è progressivamente esteso a ogni fascia sociale, alla ricerca delle storie familiari: un’attenzione resa più viva dal bisogno di individuare le proprie origini, anche in connessione con le emigrazioni interne ed esterne che hanno interessato il nostro paese.

Ciò è evidente anche nelle richieste che pervengono alle biblioteche e soprattutto agli archivi, depositari delle fonti anagrafiche e prosopografiche, utili sia alla ricerca strettamente genealogica che in altri campi, come ad esempio la storia dei cognomi e della toponomastica. Molte di esse sono inoltre disponibili in rete, grazie a numerose iniziative, sia pubbliche, come il portale Antenati, promosso dalla Direzione Generale degli Archivi del Ministero della Cultura, che private, anche a livello internazionale.

Pertanto scopo dell’incontro è quello di fornire un’introduzione alla ricerca genealogica, illustrando le metodologie di ricerca in archivio, come si costruisce un albero genealogico, le opportunità e i limiti delle risorse in rete, con particolare riferimento alle fonti riguardanti Roma e il Lazio.

Interverranno

Matteo Villani, Biblioteca nazionale centrale di Roma

La Biblioteche e la ricerca genealogica. Il ruolo della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Matteo Borelli, dottore magistrale in Scienze storiche e orientalistiche, esperto in Genealogia e storia di famiglia

Le ricerche genealogiche in archivio e nella rete

Veronica Alvisi, avvocato, curatore di eredità giacenti al Tribunale di Bologna

Aspetti legali e patrimoniali nella ricerca genealogica

Sarà dato ampio spazio alle domande e osservazioni dei partecipanti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙