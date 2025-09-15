Giornalismo: territorio e crollo di un mito

Eudaimonia. Per il filosofo dell’antica Grecia Aristotele lo scopo della vita è la felicità che in greco si chiama eudaimonia, cioè la buona riuscita del nostro demone (daimon), che equivale al benessere. I veri maestri riescono ad accendere un “fuoco” nell’animo dei loro allievi proprio come fanno i registi che guidano gli attori ad entrare nel personaggio. Quel fuoco (“Ignis”) serve agli studenti per capire qual è il loro demone, cioè cosa possono fare nella vita per avere successo, vale a dire per comprendere sé stessi e conquistarsi una felicità possibile. Ogni persona che ha successo nella vita, a qualunque livello, Temet nosce, cioè riesce a conoscere sé stessa. Il successo è da intendersi sempre in senso ampio: anche l’eremita che raggiunge l’ascesi ha successo, l’asceta che “sfonda” il soffitto.

L’uomo vitruviano, celebre disegno di Leonardo da Vinci, rappresenta il simbolo universale che racchiude il profondo significato dell’armonia/eudaimonia. Basandosi sulle proporzioni ideali descritte dall’architetto romano Vitruvio, questa figura, perfettamente simmetrica e inscritta in un cerchio e un quadrato, rappresenta l’equilibrio tra corpo e mente, tra natura e cultura. L’uomo vitruviano incarna l’armonia tra l’uomo e l’universo che lo circonda. L’uomo vitruviano è padrone del suo mondo.

Fin da ragazzo mi piaceva viaggiare ma andare in un altro paese non significava per me fare il turista, piuttosto doveva essere un’esperienza totale fatta di conoscenza, condivisione nel desiderio di raccontare, di testimoniare. In modo romantico si può dire che i veri reporter sono gli esseri delle lontananze, destinati ad attraversare i confini. Questo, secondo me, significa essere un giornalista. Chi opera come giornalista può essere un ottimo tecnico della parola, un esperto della comunicazione ma non è detto che sia sempre assetato di sapere, non è per forza un Prometeo del quotidiano post-moderno. Per diventare dei professionisti di razza ci vuole misura (modus in rebus) e passione e bisogna sapersi orientare nella complessità. Purtroppo oggi i media tradizionali sono meno seguiti anche perché sono pieni di gente mediocre spesso politicamente teleguidata.

C’è poi un problema in più: fare il reporter, per esempio in teatro di guerra, significa essere un “embedded” che riferisce solo quello che uno dei due eserciti nemici vuole che venga raccontato. Il reporter viene incorporato in un reparto e segue quello che gli viene concesso di vedere dall’esercito che lo ospita. Raramente può offrire una visione d’insieme coerente. Personalmente ho trovato molto più interessate andare in Afghanistan nel 2013 indossando una divisa militare, che è stata quella dell’esercito italiano, un escamotage che mi ha consentito di comprendere molto meglio i retroscena e soprattutto capire come la Nato si comportava.

Purtroppo la lunghissima e costosissima operazione militare in Afghanistan (si parla di una spesa complessiva di 8 MILA MILIARDI DI DOLLARI!) è terminata male. Non solo non abbiamo portato la democrazia ma non abbiamo saputo interpretare e armonizzarci con la grande complessità delle società dell’Asia centrale. La cosa che più mi ha stupito è stato notare come il nomadismo delle tante etnie afghane (Pashtun, Tagiki, Azeri, Uzbeki…) aveva concesso loro relativi equilibri secolari che noi non abbiamo saputo migliorare.

Anche il loro concetto di patria è più onorevole del nostro perché spesso è slegato dalla cartografia. In molte delle popolazioni nomadi la patria è il clan, la famiglia quindi è un luogo sociale e dell’anima che può non essere legato ad uno specifico contesto territoriale. Se gli europei si rendessero conto che la loro grande cultura fatta da Galileo Galilei, Beethoven, Victor Hugo, Shakespeare, Molière, Cervantes, Garcia Lorca, Brecht, Tolstoj, Dostoevskij, Mozart, Chopin, Dante, Erasmo da Rotterdam, Ibsen etc. trova delle sintesi nelle misteriose gallerie dell’anima di cui parlava il grande poeta spagnolo Antonio Machado probabilmente l’Europa sarebbe un fatto accertato, un continente di armonie completamente privo di conflitti perché privo di terre da conquistare o di confini da difendere a cannonate.