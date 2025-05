Giornata dell’Europa, le celebrazioni in Campidoglio

Anche sul Colle Capitolino si celebra la Giornata dell’Europa, che ricorre nell’anniversario del discorso del Ministro degli Esteri francese Robert Schuman che portò alla fondazione dell’Unione europea.

Alle 9, in piazza del Campidoglio, è stata aperta una bandiera gigante dell’Unione Europea. A seguire, nell’aula Giulio Cesare, la seconda Giornata degli Stati generali della democrazia, organizzata in collaborazione da Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Fondazione Marco Pannella e Roma Capitale.

L’evento si è aperto con gli interventi del primo cittadino Gualtieri, delle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna, del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e di Ryszard Schnepf, ambasciatore della Polonia, Paese che esercita la presidenza di turno dell’Ue.

Dalle 19, la scalinata e la facciata della Basilica di Santa Maria in Aracoeli verranno illuminate con i colori della bandiera dell’Unione europea. L’iniziativa è realizzata grazie alla gestione tecnica di ARETI.

