Giovedì 10 ottobre a Tor Tre Teste “Elogio del 3” di Vincenzo Luciani

Giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 18,30 presso Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 262 a Tor Tre Teste l’associazione Periferie in collaborazione con La Stanza della Cultura organizza la presentazione del libro di Vincenzo Luciani Elogio del 3 (Edizioni Cofine 2024)

Conversano con l’autore:

Stefano Federico, La Stanza della Cultura

Maurizio Rossi, Redazione “Periferie”

Attilio Migliorato, Redazione “Abitare A”

Alessandro Moriconi, ex assessore Ambiente ex VII Municipio

IL LIBRO:

Il volume è un appassionante viaggio attraverso quarant’anni di storie civili locali a Roma est (con particolare riferimento al quartiere di Tor Tre Teste ed ai quartieri del IV e V Municipio) di un autore molto noto per la sua attività letteraria, nello sport e nella tutela dell’ambiente.

Il libro (144 pagine tutte a 4 colori con numerose fotografie e un accurato indice dei nomi) lo si può richiedere a cofine@poetidelparco.it.

“Elogio del 3”, perché questo titolo dell’ultimo libro di Vincenzo Luciani? Perché il 3 è considerato il numero perfetto, poi perché ricorre nel nome del quartiere prediletto: Tor Tre Teste, perché 3 sono i quartieri attorno al grande Parco, 3 sono le associazioni (sportiva, ecologica e poetica) di cui è stato presidente… e via triplicando. «Infine – dice l’autore – dal trio: mia moglie, mio figlio ed io, dal nostro gioco di squadra e dalle nostre ideazioni e discussioni hanno preso avvio, in questi lunghi anni (1986/2023), molte iniziative, condivise e supportate da tantissime persone appassionate (a cui va il nostro elogio)».

Tre sono le associazioni: Atletica del Parco, Amici del Parco, Periferie, hanno operato con l’intento comune di contribuire alla maggiore vivibilità culturale, sportiva, ambientale dei quartieri Tor Tre Teste, Alessandrino, Quarticciolo, che si affacciano sul grande parco. «Mi auguro – conclude Luciani – che queste pagine possano essere utili soprattutto ai giovani.

Nelle loro mani e menti è riposto il destino dei loro quartieri. Alle generazioni precedenti il dovere di riferire il percorso di battaglie, alcune vinte, molte altre perse, ma dalle quali trarre comunque insegnamenti.»

L’AUTORE:

VINCENZO LUCIANI è nato nel 1946 a Ischitella nel Gargano. Emigrato giovanissimo in Umbria, poi a Torino, infine a Roma dove dirige il mensile Abitare A, è fondatore dell’Associazione culturale e direttore della rivista di poesia Periferie.

E’ autore di libri di poesia in lingua e in dialetto, sui dialetti d’Italia e di saggi.

Per quanto riguarda la copiosa biobibliografia dell’autore: “Per conoscere Vincenzo Luciani”.

