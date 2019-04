Giustina: le pizze romane da provare almeno una volta nella vita

L’insegna del locale recita: “Pizza rustica dal 1986 – Giustina” ed è un piccolo locale in viale della Primavera 221 (tel. 06/2426161).

Nonostante i numerosi esercizi di ristorazione nati a Centocelle, la “pizzetteria” Giustina, ora diretta dalla verace Alberta, è viva più che mai. La pizzetta, stessa ricetta da oltre trent’anni, è bassa, croccante all’esterno e morbida all’interno e spesso carica di condimento. Già dal primo morso sentirete uno scrocchiare seguito da una morbidezza gustosa e filante che vi conquisterà.

I gusti sono vari: si va dagli intramontabili margherita, boscaiola, ortolana, etc… fino alle specialità ovvero tonno (chiedete la versione special) e la pizza gamberi.

Rispetto al passato ora è possibile ordinare anche pizze grandi, con un rapporto quantità/qualità/prezzo senza pari.

L’unica “pecca” è nella disponibilità delle pizzette. Alle volte, se siete di passaggio, non è detto che le troviate pronte. Consiglio caldamente di prenotare qualche ora prima, soprattutto se intendete mangiarle a ridosso dei pasti principali.

Raggiungere Giustina è facile: di fronte c’è la fermata del 412 e del 558 e si trova a circa trecento metri dalle fermate Metro C Mirti e Gardenie. Per chi ci arriva con la macchina: c’è chi parcheggia in seconda fila di fronte al locale o chi invece lascia la macchina al parcheggio del Centro Commerciale Primavera (esattamente di fronte).

Romani (e non), studenti, lavoratori, grandi e piccini, cosa aspettate a concedervi un momento di bontà? Le pizzette di Giustina non possono fare miracoli, ma di sicuro possono farvi affrontare il resto della giornata con un sorriso.

Bruno Palmisano