Categorie: Associazioni Cultura e Spettacoli
| Quartiere:

Gli appuntamenti di “TIPIATTIVI” a novembre

Le proposte dell'Associazione di Cittadini Attivi di Tiburtina e Pietralata

Redazione - 4 Novembre 2025

Ecc0 iil programma del mese di novembre 2025  delle attività dell’Associazione TIPIATTIVI (Via Vincenzo Barelli 7, Roma Pietralata,  tel. 06 4179 6315

bibliopointpietralata@gmail.com)

.

INCONTRO PER IL Parco LineaRE 
DATA: martedì 4 novembre alle ore 18.30
LUOGO: Bibliopoint Perlasca

Incontro con tutte le Associazione che hanno a cuore il futuro del Parco Lineare Roma Est 

CICLO DI INCONTRI “DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA”

DATA: giovedì 20 novembre alle ore 18.00
LUOGO: Bibliopoint Perlasca

L’avvento del fascismo nello stato monarchico, IV incontro del ciclo “Dalla Monarchia alla Repubblica”.

Quali erano i rapporti tra Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III? ..e tra fascismo e monarchia? Quali poteri mantenne il Re durante il ventennio? Quale fu il ruolo del Re nella caduta di Mussolini? Il sostegno al fascismo fu tra le cause della fine della monarchia? Si cercherà di dare una risposta a queste domande nel dibattito tra esperti e appassionati.

TORNEO DI BURRACO  (evento riservato ai soci) 

DATA: sabato 22 novembre, dalle ore 15.30
LUOGO: Bibliopoint Perlasca
– Evento a pagamento riservato ai soci –
PER INFO E PRENOTAZIONI: scrivi a tipiattivi@libero.it
INCONTRO CON L’AUTORE – PRESENTAZIONE LIBRO 
DATA: mercoledì 26 novembre alle ore 17.30
LUOGO: Bibliopoint Perlasca

Incontro con Alessandro Alfani e presentazione del libro “Viaggi in commedia” 

 
PIER PAOLO PASOLINI 

13 dicembre, per il 50esimo dell’anniversario della morte di Pasolini, incontro con Rino Caputo dell’Università di Tor Vergata e tra i maggiori studiosi della letteratura italiana contemporanea e Pasoliniana.

VISITE GUIDATE con la prof.ssa Giuliana Paolucci

SALVADOR DALI’ – Rivoluzione e tradizione

Attraverso 60 opere tra dipinti e disegni, accompagnate da documenti fotografici e audiovisivi, si indaga sull’universo creativo dell’artista spagnolo.

DATA: 23 novembre alle ore 19.30
LUOGO: Museo del Corso – Palazzo Cipolla 
INFO: ingresso a pagamento riservato ai soci; scrivere a paoluccigiuly14@gmail.com

ALFONS MUCHA – Un trionfo di bellezza e seduzione
Il racconto dell’artista ceco tra manifesti teatrali, pannelli decorativi, calendari e illustraziooni.
DATA: 6 dicembre alle ore 10.30
LUOGO: Palazzo Bonaparte 
INFO: ingresso a pagamento riservato ai soci; scrivere a paoluccigiuly14@gmail.com

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati