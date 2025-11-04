Gli appuntamenti di “TIPIATTIVI” a novembre
Le proposte dell'Associazione di Cittadini Attivi di Tiburtina e Pietralata
.
LUOGO: Bibliopoint Perlasca
Incontro con tutte le Associazione che hanno a cuore il futuro del Parco Lineare Roma Est
CICLO DI INCONTRI “DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA”
LUOGO: Bibliopoint Perlasca
L’avvento del fascismo nello stato monarchico, IV incontro del ciclo “Dalla Monarchia alla Repubblica”.
LUOGO: Bibliopoint Perlasca
LUOGO: Bibliopoint Perlasca
Incontro con Alessandro Alfani e presentazione del libro “Viaggi in commedia”
13 dicembre, per il 50esimo dell’anniversario della morte di Pasolini, incontro con Rino Caputo dell’Università di Tor Vergata e tra i maggiori studiosi della letteratura italiana contemporanea e Pasoliniana.
VISITE GUIDATE con la prof.ssa Giuliana Paolucci
SALVADOR DALI’ – Rivoluzione e tradizione
DATA: 23 novembre alle ore 19.30
LUOGO: Museo del Corso – Palazzo Cipolla
INFO: ingresso a pagamento riservato ai soci; scrivere a paoluccigiuly14@gmail.com
DATA: 6 dicembre alle ore 10.30
LUOGO: Palazzo Bonaparte
INFO: ingresso a pagamento riservato ai soci; scrivere a paoluccigiuly14@gmail.com
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.