Gli appuntamenti di “TIPIATTIVI” a novembre

INCONTRO PER IL Parco LineaRE

DATA: martedì 4 novembre alle ore 18.30

LUOGO: Bibliopoint Perlasca

Incontro con tutte le Associazione che hanno a cuore il futuro del Parco Lineare Roma Est

