Golden Gala: Bromell nei 100 di Roma, 9 sotto i 10 secondi

È sempre più prestigioso il cast dei 100 metri al Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP, per una sfida di velocità che terrà tutti con il fiato sospeso per dieci secondi, e probabilmente qualcosa in meno. A nove giorni dalla tappa italiana della Wanda Diamond League, il 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma, è possibile annunciare la presenza dello sprinter statunitense Trayvon Bromell, campione della Wanda Diamond League nel 2022, due volte bronzo mondiale nei 100 metri (2015 e 2022), e medaglia d’oro ai Mondiali indoor di Portland nel 2016.

Con lo straordinario primato personale di 9.76 realizzato nel 2021, lo statunitense è il sesto uomo più veloce della storia. Nello scorso weekend è tornato a correre in 9.91 in Florida, suo miglior tempo degli ultimi tre anni, a un solo centesimo dall’attuale migliore prestazione mondiale dell’anno di 9.90 del sudafricano Akani Simbine.

Al cast dei 100 del Golden Gala si aggiunge anche un altro velocista in evidenza negli ultimi giorni: è il colombiano Ronal Longa che al meeting di Savona ha pareggiato il record sudamericano con 9.96. Con la loro presenza diventano nove gli atleti accreditati di primati personali inferiori ai 10 secondi a Roma. È una gara imperdibile alla quale parteciperanno il bronzo olimpico Fred Kerley (Usa), tre volte a segno al Golden Gala (400 nel 2018, 100 nel 2022 e 2023), il keniano Ferdinand Omanyala, gli azzurri Filippo Tortu e Chituru Ali. Nelle entry lists anche lo statunitense Courtney Lindsey, recente vincitore della tappa di Rabat di Wanda Diamond League nei 200 metri, il camerunense Emmanuel Eseme, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown.

QUANTI CAMPIONI – Arrivano dalle Olimpiadi di Parigi gli ori Miltiadis Tentoglou (Grecia, lungo), rivale più insidioso per il campione del mondo indoor Mattia Furlani, e la due volte regina dello stade de France Beatrice Chebet (Kenya) che nei 5000 troverà una splendida Nadia Battocletti e – novità delle ultime ore – l’etiope primatista del mondo Gudaf Tsegay. Ancora ori olimpici con Hamish Kerr (Nuova Zelanda) nell’alto, Valarie Allman (Usa, disco), Quincy Hall (Usa, 400) e Thea LaFond (Dominica) nel triplo. Al via 20 azzurri, tra cui i campioni d’Europa Leonardo Fabbri (peso) e Lorenzo Simonelli (110 ostacoli), l’alto con il quarto classificato di Parigi Stefano Sottile e il bronzo europeo indoor Matteo Sioli, le primatiste italiane Sintayehu Vissa (1500), Ayomide Folorunso (400 ostacoli), Roberta Bruni (asta), Daisy Osakue (disco). Si gareggia in 14 specialità: in palio i punti per qualificarsi alla finale della Wanda Diamond League di Zurigo del 27-28 agosto.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi tra 10 e 50 euro (più diritti di prevendita) e riduzioni per gli under 16.

Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro)

Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro)

Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro)

Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro)

Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro)

PROMO TESSERATI FIDAL FINO AL 30 MAGGIO

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha attivato una promozione a vantaggio di tutti i propri tesserati, per dare la possibilità di vivere lo spettacolo dello stadio Olimpico a condizioni favorevoli. Fino al 30 maggio si potranno richiedere i tagliandi all’indirizzo mail goldengalatickets@fidal. it. Tribuna Monte Mario Partenze 15 euro (12 euro ridotto U16). Tribuna Tevere 10 euro (7 euro (ridotto U16). Tutte le info sul sito FIDAL.

METREBUS CARD: AGEVOLAZIONI PER I POSSESSORI

C’è una promozione speciale per i possessori di Metrebus Card. Presentando la card, si possono acquistare fino a quattro biglietti per il Golden Gala con uno sconto del 20%, nella biglietteria centrale del Foro Italico (viale delle Olimpiadi 61, Roma) e il giorno dell’evento (6 giugno) nelle biglietterie dello Stadio Olimpico.

PALIO DEI COMUNI: GIOVANI IN FESTA ALL’OLIMPICO

Correre allo stadio Olimpico, tra i campioni olimpici e mondiali, respirando il clima della grande atletica. Al Golden Gala torna la maxi-staffetta 12×200 dedicata ai nati nel 2011, 2012, 2013. Le migliori 9 staffette saranno ammesse alla finale che si disputerà all’interno del programma ufficiale. Per iscriversi, è necessario inviare entro venerdì 30 maggio la documentazione all’indirizzo mail paliodeicomuni@ goldengala.it. Tutte le info sul sito FIDAL.

GOLDEN GALA IN COMUNE: L’INIZIATIVA

Prosegue l’iniziativa Golden Gala in Comune che offre la possibilità ai Comuni italiani di acquistare i biglietti d’ingresso per alcuni settori dell’Olimpico con una scontistica dedicata: curva nord, distinti nord, distinti sud-est 5 euro senza prevendita (invece di 10 euro + prevendita). Tutte le info sul sito FIDAL.

FOTO: Trayvon Bromell (CREDITS: Quine/Wanda Diamond League)

