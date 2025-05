Gra, il 20 maggio chiuso allacciamento diramazione Roma sud

Dalle ore 19.30 di martedì 20 maggio resta chiuso l’allacciamento dell’autostrada D19 (Diramazione Roma Sud) in ingresso e in uscita dal Grande raccordo anulare di Roma.

Previste le operazioni per il varo dell’impalcato del nuovo ponte all’altezza di Tor Vergata, nell’ambito dei lavori per la viabilità di collegamento tra il Raccordo Anulare e l’autostrada A1.

Come spiega Anas, “per consentire gli interventi dalle 19,30 e fino alle 6 di mercoledì 21 maggio, sarà chiuso l’allacciamento dell’autostrada D19 (Diramazione Roma Sud) in ingresso e in uscita dal Grande Raccordo Anulare di Roma. In alternativa è consigliata la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Torrenova“.

