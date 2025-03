Gran Premio della Liberazione il 23 aprile a Roma

I Lazio Bike Days targati Terenzi Sport Eventi si apriranno mercoledì 23 aprile assegnando le prime maglie tricolori su strada del 2025: sullo storico e insidioso circuito delle Terme di Caracalla si disputeranno i campionati italiani cronosquadre per la categoria Allievi!

Sia gara maschile che gara femminile, team di tutta Italia formati ciascuno da 4 atleti/atlete che daranno il massimo cercando di perdere le ruote di compagni e compagne: spettacolo giovanile nel cuore di Roma.

Questa giornata tricolore farà da preludio al Gran Premio della Liberazione, che andrà in scena giovedì 24 e venerdì 25 aprile con pedalate, sia agonistiche che non, per tutte le categorie.

Chi correrà il campionato italiano cronosquadre potrà quindi rimanere e partecipare l’indomani al Liberazione Allievi. L’alloggio convenzionato coi Lazio Bike Days è l’Hotel Selene di Pomezia sarà il quartier generale della manifestazione dove si svolgeranno le riunioni tecniche e le verifiche licenze delle gare internazionali.

