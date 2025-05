Grandi eventi, Gualtieri: “Roma capitale viva e solidale”

Altro fine settimana ricco di eventi: oltre 100mila persone sono accorse in piazza San Pietro, per il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, 150mila hanno partecipato alla Race for the Cure, la corsa dedicata alla prevenzione e al sostegno alle donne colpite dal tumore al seno.

“Roma ha vissuto un altro fine settimana straordinario, dimostrando ancora una volta la sua capacità di accogliere, con efficienza e spirito di comunità, eventi di portata eccezionale.

Gestire in contemporanea due eventi così imponenti, ognuno con un massiccio afflusso popolare, con le conseguenti esigenze di sicurezza, è stata un’altra sfida affrontata e superata con competenza e dedizione” ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Desidero ringraziare tutte le istituzioni e le forze in campo: la Prefettura, la Questura, le Forze dell’Ordine, Forze Armate, i Vigili del fuoco, la Polizia Locale, la Protezione Civile, i volontari, il personale del 118, Ama, Atac e tutti coloro che hanno contribuito a garantire lo svolgimento sereno e sicuro di queste grandi manifestazioni popolari.

Roma si è dimostrata ancora una volta all’altezza dei suoi compiti, una città capace di accogliere e unire. Una capitale viva, solidale, sempre pronta a raccogliere ogni sfida con passione e ritrovato orgoglio” ha concluso Gualtieri.

