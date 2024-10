Halloween in Biblioteca, tanti eventi… “da paura!”

Molte le iniziative organizzate per festeggiare Halloween da Biblioteche di Roma. Un ricco calendario di eventi per bambini e ragazzi da sabato 26 a giovedì 31 ottobre.

Si inizia alla Biblioteca Joyce Lussu sabato 26 ottobre alle 10 con Vieni, vieni, piccolo mostro!, un laboratorio sulla paura dedicato ai più piccoli a cura di Gruppo Accademia asp.

Nella stessa giornata, alla Biblioteca Villino Corsini si terrà Case stregate, un laboratorio ispirato a Coraline di Neil Gaiman.

La Biblioteca Marconi lunedì 28 ottobre si prepara ad accogliere il suo BiblioHalloween! Si cercano dunque bambin* coraggios* per un pomeriggio di spavento e terrore!

Sempre lunedì 28 ottobre la Biblioteca Cornelia ospita l’incontro Letture a perdifiato: arriva Halloween!: cambia il giorno settimanale delle letture estemporanee e fino… ad esaurmento fiato!, mentre alla Biblioteca Vaccheria Nardi si terrà Lavoretto o storielle? , letture e laboratorio artistico per bambine e bambini a tema Halloween e la Biblioteca Arcipelago ospiterà Aspettando Halloween, un pomeriggio di sfide divertenti con party game mostruosi e laboratori a cura de La Città del Sole.

Alla Biblioteca Fabrizio Giovenale Le Cacciatrici di Storie leggeranno ad alta voce tante storie di paura ai piccoli lettori e alle piccole lettrici dai 3 ai 6 anni.

Mercoledì 30 ottobre alla Biblioteca Arcipelago un pomeriggio da brividi, tra zucche stregate, vampiri, fantasmi e pipistrelli che animeranno le letture di albi illustrati da paura e, al termine delle letture, un divertente laboratorio terrà impegnati i giovani ospiti che potranno portare a casa il loro lavoretto di Halloween nell’ambito dell’evento La biblioteca stregata, mentre la Biblioteca Borghesiana ospiterà Halloween tra gli scaffali, laboratorio a tema sulla serata delle streghe.

Alla Biblioteca Laurentina si terrà C’è un fantasma in biblioteca!, partendo dalla lettura dell’albo illustrato C’è un fantasma in questa casa di Oliver Jeffers (Zoolibri); le bambine e i bambini saranno coinvolti in un laboratorio creativo a cura del volontario del Servizio Civile Luca Gironi, volto a riempire la biblioteca di tanti piccoli fantasmi colorati.

Giovedì 31 ottobre, alla Biblioteca Valle Aurelia gli operatori di Servizio civile del progetto Un Nido di Libri presenteranno Libri da brivido, un pomeriggio di letture sotto il segno del brivido per bambini dai 3 agli 8 anni.

La Biblioteca Laurentina ospiterà Allarme fantasmi, un Halloween spettrale dedicato all’universo fantastico di Zegrasco, un’isola sperduta infestata da una banda di fantasmi.

Alla Biblioteca Pier Paolo Pasolini durante l’incontro Tra maghi e streghette si terranno le letture ad alta voce tutti in maschera; la Biblioteca Enzo Tortora ospiterà Dolcetto o libretto?, laboratori e letture di Halloween: non dimenticare di venire in costume!

Anche la Biblioteca Mameli ospiterà un evento a tema Halloween il 31 ottobre: Escape room per Halloween: una storia da finire, enigmi da risolvere. Solo un’ora di tempo. Riuscirete a liberare l’anima del fantasma intrappolato nelle sale della biblioteca?

Infine, sempre il 31 ottobre la Biblioteca Flaminia ospiterà Letture e dolcetti, letture ad alta voce e laboratorio a tema Halloween per bambini e bambine.

Alla Biblioteca Quarticciolo letture e laboratorio dedicati alla festa più spaventosa dell’anno, nell’ambito della rassegna Leggiamoci Forte! Vi aspettiamo in costume!.

La Biblioteca Fabrizio Giovenale, infine, ospiterà Letture e giochi da paura, dedicati ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni.

Per ulteriori INFO e DETTAGLI.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙