I giovani della S.S. Lazio Pallavolo si qualificano per le fasi regionali della Final Six

Dopo un percorso impeccabile, fatto di 28 vittorie consecutive e un solo set perso, gli aquilotti della S.S. Lazio Pallavolo si guadagnano l’accesso alle Final Six del campionato di Under 13 Maschile 3×3.

La Lazio Pallavolo inizia con una vittoria per 2-1 contro la Polisportiva Roma 7. Seconda gara complessa, con i biancocelesti che partono bene vincendo il primo set, ma poi si arrendono 2-1 contro il Marino Blu. Chiudono la Final Six con un ottimo quarto posto e si qualificano per le fasi regionali.

La S.S. Lazio Pallavolo 1951 è orgogliosa dei suoi fantastici 4: Alessandro Alimenti, Davide Soccodato, Gabriele Lijoi e Marcello Sarti.