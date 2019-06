Il 29 e 30 giugno “Palalevante in Fiera – Colli Aniene Summer Fest” 

Un nuovo evento a Colli Aniene rivolto a tutte le realtà fortemente presenti: Famiglie, Adolescenti ed Anziani, per creare un momento di aggregazione, divertimento e condivisione. Un evento, promosso dalla LUXURY PROJECT in collaborazione con l’IIS “Croce-Aleramo”, “Palalevante in Fiera – Colli Aniene Summer Fest” (2019), due giorni di festa per incontrarsi, conoscersi e conoscere le varie realtà presenti nel quartiere (scuole di musica, di danza, associazioni, servizi, attività commerciali,…).

Il progetto “Palalevante in Fiera – Colli Aniene Summer Fest” (2019) si articola in 2 giornate, del 29 e 30 giugno 2019, in concomitanza con la festa dei Patroni di Roma, san Pietro e Paolo.

Le attività proposte si articolerebbero in questo modo (in base alle disponibilità) dalle 10.30 alle 24:

• Stand artigianato

• Laboratorio di riciclo e di lettura

• Area Family Friendly attrezzata per ospitare genitori e bimbi dai più piccoli ai più grandicelli:

o Gonfiabili

o Accoglienza con postazioni gioco/colori, divanetti

• Merenda con i Pony: i bimbi potranno fare una passeggiata con i pony e poi usufruire di una merenda offerta dalla COOP, fino ad esaurimento scorte.

• Dimostrazione di Dog Agility e laboratorio Amici a 6 zampe sull’interazione tra bimbi ed amici a 4 zambe:

• Sportello educatore cinofilo a disposizione tutto il giorno con consigli e suggerimenti per migliorare il rapporto con i nostri amici cani;

• Street food/Truck street food: selezione di distributori di cibo espresso (panini, fritture, arrosticini, ecc…)

• Esibizioni delle scuole del quartiere per intrattenimento (scuola di danza, palestre, pattinaggio, ecc….)

• Esibizione del “Complesso Bandistico Arturo Toscanini” e del coro “Simul Voces Colli Aniene”

• Lezioni aperte a tutti di Pilates, di Karate junior, di funzionale

• Aperitivo-Time grazie allo stand dell’Aperolspritz

• “L’angolo dei Racconti” del quartiere con la presenza di due mostre importanti: mostra sulle associazioni Territoriali e mostra sullo scultore Alfiero Nena.

• Corso di Primo Soccorso e Disostruzione a cura dell’Associazione Onlus Rete Emergenze

• Corso formativo sul babywearing con esibizione e successiva merenda di mamme che praticano questa attività di contatto importante con i proprio bimbi

Per quanto riguarda la sicurezza l’area sarà attrezzata di estintori ed avrà fissa una autoambulanza che sosterà nel parcheggio della scuola. L’ingresso principale sarà quello su viale B. Bardanzellu 7, ossia quello della scuola IIS “Croce-Aleramo”, che all’occorrenza fungerà da uscita di emergenza. Il secondo ingresso sarà su via Compagna n°9, ingresso di pertinenza del Palalevante.

Le associazioni che hanno aderito e che sostengono l’evento sono: IIS Croce-Aleramo, Palalevante, ass. Piccoli Giganti Onlus, ass. culturale Vivere a Colli Aniene, ass. Er Gazebo, ass. Coro Simul Voces, ass. Complesso Bandistico Arturo Toscanini, ass. Retake Colli Aniene, ASD Sport Art, ASD Nova Familia, N.O.G.R.A. Roma, Centro Pilates Yoga Roma, Rete Emergenze Onlus, ass. Scuola del Portare, ass. cult. Hakuna Matata.

Inoltre la chiesa di Santa Bernadette

Main Sponsor: Rete Imprese

Sponsor: Sogester, Tecnocasa v.le Palmiro Togliatti, Tecnorete via E. Franceschini, Coop, La Casa del Gelato, LalloBaby, L’Isola dei Celiachi, Cento per Cento Musica, ASD Sportart

Team Luxury Project

Art Director Marco Mazzola

Creative Developer Luisa Mezzacapa

Antonio Barcella