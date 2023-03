Il Consultorio di via Casilina 711 della Asl2 finisce di nuovo sui giornali

Finisce di nuovo sui giornali, ovviamente non per annunciare la riapertura di un Presidio così importante per la prevenzione e la salute delle donne e non solo.

Abitare A se ne è occupato da sempre ma le Amministrazioni di ASL e del Comune di Roma, visto che li c’era anche un frequentatissimo asilo nido, non hanno fatto praticamente nulla per farne continuare le attività.

Ancora peggio la Asl2 che chiude il consultorio per ristrutturare e adeguare i locali e poi, dicono per mancanza di personale, non la riapre.

L’occupazione dello stabile a fini abitativi da parte di nuclei di diverse famiglie senza casa e il silenzio per mesi da parte delle istituzioni è stato totale, fino ad oggi che la questione è finita nuovamente sui giornali, dove leggiamo che il Municipio V avrebbe richiesto al Prefetto lo sgombero dell’immobile.

Un immobile pubblico dove di legge sarebbero avvenute all’interno anche delle trasformazioni edilizie.

https://fb.watch/jlMkJe-16o/