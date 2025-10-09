Il Corpo della Polizia Locale di Roma compie 155 anni

Per celebrare il 155° Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale venerdì 10 ottobre sono previsti eventi in tutto l’arco della giornata in piazza del Campidoglio.

A partire già dalla mattinata, sulla piazza saranno presenti degli stand espositivi, con agenti impegnati a presentare a cittadini, studenti e famiglie alcuni strumenti ed equipaggiamenti del Corpo, oltre all’esposizione di divise storiche.

Nel primo pomeriggio, dopo la celebrazione della Santa Messa, che avrà luogo alle ore 14.30 presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, si proseguirà con la cerimonia civile in Piazza del Campidoglio, durante la quale, alla presenza del Sindaco e di altri rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, verranno conferiti gli encomi al personale che si è distinto durante il servizio.

Nel corso dell’evento, previsti momenti di intrattenimento musicale con l’esecuzione di alcuni brani da parte della Banda Musicale del Corpo.

