Giovedì 26 giugno, ore 15 all’ex Discoteca di Stato, in via Michelangelo Caetani 32, si terrà un incontro strategico tra archivi e territorio: “Il Performing Media per la Memoria dell’Avanguardia e l’Innovazione Territoriale”. Un brainstorming tra esperti e performer per spazializzare la memoria, attivare geo-podcast e far emergere i “Paesaggi Umani” dell’Avanguardia. Con walkabout e testimonianze da Martone a Servillo.

Il Performing Media per la Memoria dell’Avanguardia e l’Innovazione Territoriale

Prosegue il ciclo di incontri dedicato all’Archivio Performante, con un appuntamento strategico per esplorare le connessioni tra memoria culturale, performing media e innovazione territoriale. Dopo i primi tre eventi – centrati sulla sperimentazione radiofonica de Le Troiane di Giovanna Marini, sul Festival “Scenari dell’Immateriale” di Narni e sull’evoluzione del Performing Media in chiave digitale – questo quarto incontro si propone come un brainstorming dinamico, aperto al confronto tra artisti, studiosi e attivatori culturali.

L’obiettivo è quello di spazializzare la memoria dell’Avanguardia, restituendola al territorio attraverso esperienze capaci di valorizzare luoghi e comunità. A ispirare l’incontro saranno figure visionarie come Robert Fludd, Giulio Camillo e Giordano Bruno, il cui pensiero ha alimentato anche progetti multimediali d’avanguardia come Percorsi Cifrati (CD-Rom del 1995 sulla Solari-Vanzi/Gaia Scienza).

In un momento storico in cui l’ambiente digitale è pervasivo, la sfida è riportare l’innovazione nei territori fisici, tra boschi, giardini, cantine, teatri, per restituire senso e valore alla dimensione locale in chiave creativa e partecipativa.

Tra le pratiche in campo, Urban Experience rilancerà il format dei geo-podcast, tracciando nei luoghi vissuti dai protagonisti dell’Avanguardia – veri e propri “Paesaggi Umani” – nuove narrazioni del cambiamento culturale.

Il brainstorming si concluderà con un walkabout, una camminata conversazionale che renderà vivo e mobile il confronto, includendo contributi audio da archivi e testimoni d’eccezione: Mario Martone, Alessandra Vanzi, Marco Baliani, Valentina Valentini, Toni Servillo, Romeo Castellucci, tra gli altri.

L’incontro è aperto al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

info@urbanexperience.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.