Il Pigneto ricorda Lucio Battisti e gli anni della sua residenza nel Quartiere

Sabato 18 maggio 2024, alle ore 18, è stata installata, a cura del Municipio V, una targa commemorativa in onore del grande cantautore Lucio Battisti. L’idea è nata da Alessandro Dall’Oglio, Marina Giustini, Francesco Sirleto.

La targa è stata posta al Pigneto sul portone dello stabile situato in piazzale Prenestino 35 nel quale Lucio Battisti trascorse l’adolescenza e la prima giovinezza (1956-1963), un omaggio doveroso e affettuoso ad un grande e indimenticabile artista.

Durante quel periodo al Pigneto Lucio Battisti coltivò la sua passione per la musica e si affermò come musicista e compositore innovativo, scrivendo le sue prime canzoni destinate successivamente a diventare grandi successi e ad entrare nell’immaginario di più generazioni.

Lucio Battisti “Poggio Bustone, 5 marzo 1943 – Milano, 9 settembre 1998” è stato un cantautore, compositore, polistrumentista, arrangiatore e produttore discografico italiano. Considerato uno dei maggiori cantautori italiani, ha inciso in carriera 20 album in studio realizzando vendite per 25 milioni di dischi.

All’evento erano presenti gli sponsor, le Associazioni e Enti promotori: Polvere di Stelle, Periferie, Sogester coop, Abitare A, Vivere Roma, Quadrifoglio Immobiliare, e Mauro Caliste, Presidente del Municipio V, che ha condiviso e ha dato l’ufficialità istituzionale al progetto. Presenti e partecipi anche tutti gli abitanti dello stabile, orgogliosi di aver dato l’ok per la realizzazione di questo importante evento.

Molte le persone importanti fra il numeroso pubblico, arrivate dal quartiere Pigneto ma anche da quelli limitrofi, tanti altri sono arrivati dalle periferie estreme di Roma.

La targa è stata scoperta dal Presidente Caliste il quale ha improvvisato un discorso evidenziando i pregi del cantautore. Il Presidente Caliste ha descritto il territorio del V Municipio importante ed interessante, per le tante opere antiche e moderne da vedere. Un territorio che è stato scelto da grandi produttori cinematografici, e in cui sono nati attori, poeti, cantanti per l’appunto Lucio Battisti, ma anche Baglioni Mannoia, Zarrillo ed altri.

Numeroso il pubblico presente per vivere un momento magico “ Quasi, a voler dire io vivo in questo Municipio.”

Dopo la cerimonia dell’installazione della targa, uno degli Sponsor dell’evento “Quadrifoglio Immobiliare” di Francesco Crocè ha invitato tutti al suo bistrot The Forum via del Pigneto 8A per ascoltare due artisti che hanno cantato canzoni di Lucio Battisti.

