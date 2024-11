“Il tempo e l’abisso”: Il viaggio verso l’invisibile negli scritti di Dino Buzzati

È tempo di Flautissimo, il festival musicale organizzato dall’Accademia Italiana del Flauto, che giunge quest’anno alla sua XXVI edizione.

Dopo aver conquistato il pubblico con eventi passati, il festival torna a fare tappa alla Biblioteca Vaccheria Nardi con un ciclo di letture dedicato ai racconti di Dino Buzzati, una delle voci più affascinanti del realismo fantastico italiano.

Il ciclo di sei letture è pensato in particolare per i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori, ma è aperto anche a tutti coloro che vogliono immergersi nell’universo misterioso e surreale creato da Buzzati.

Le storie saranno interpretate dalla voce dell’attrice Serena Sansoni, che darà vita ai testi dello scrittore, giornalista, pittore e poeta, che ha segnato profondamente la cultura italiana del Novecento.

Ogni incontro sarà un’opportunità per riscoprire le atmosfere oniriche e inquietanti di Buzzati, che esplorano i temi del destino, dell’assurdo e della solitudine attraverso uno stile narrativo unico.

Il ciclo di letture fa parte del progetto vincitore dell’Avviso pubblico “Culture in Movimento 2023-2024”, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE. Una proposta culturale che si inserisce nel più ampio panorama di eventi e attività che mirano a stimolare la riflessione e la partecipazione dei giovani alla cultura contemporanea.

Un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo di Dino Buzzati e per vivere l’esperienza di un festival che, da oltre venticinque anni, continua a portare la cultura musicale e letteraria al cuore della città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.