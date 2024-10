Inaugurato il primo ambulatorio di veterinaria sociale

L’assessora all’Agricoltura e All’Ambiente Sabrina Alfonsi, l’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e la Garante degli Animali di Roma Capitale Patrizia Prestipino sono intervenute all’inaugurazione del primo ambulatorio di veterinaria sociale LAV in viale Regina Margherita, in collaborazione con la Comunità di sant’Egidio.

“Voglio ringraziare LAV per aver sviluppato questo progetto. L’ambulatorio che abbiamo inaugurato oggi rappresenta un passo importante per la giustizia sociale: molto spesso a lenire la solitudine di chi vive senza fissa dimora sono proprio gli animali d’affezione e aprire uno spazio a loro dedicato costituisce un segno di cura a tutto tondo per l’animale e la persona con cui forma una famiglia.

Nella più ampia azione di sostegno ai soggetti più fragili nella cura dei loro animali, intendiamo promuovere diverse iniziative, tra cui la costruzione dell’Ospedale Veterinario Pubblico, presso il canile di Muratella: rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione garantire agli animali il diritto ad essere curati” dichiarato l’Assessora Alfonsi.

“Garantire anche agli animali domestici, di persone che vivono in condizioni di fragilità – spiega Funari – le cure veterinarie necessarie è un importante segnale di civiltà in aiuto delle famiglie in difficoltà economiche che, per amore dei propri amici a 4 zampe, potrebbero trovarsi nelle condizioni di fare spiacevoli rinunce.

Speriamo che altre città d’Italia possano ora seguire l’esempio virtuoso avviato dalla LAV nella Capitale per offrire aiuti concreti anche a tanti anziani che non possono privarsi dell’affetto del loro animale che considerano un membro della propria famiglia e che rappresenta un valido supporto anche contro la solitudine, e a vantaggio del loro benessere psico fisico e dell’invecchiamento attivo, come rivelano sempre più studi scientifici”.

“Trovo sia importantissimo offrire un simile servizio – aggiunge Prestipino –, perché bisogna aiutare chi aiuta gli animali. Il compito del Garante è anche questo, sostenere il benessere degli animali ma anche tutte le cittadine e i cittadini che si prendono cura di loro.

E trovo giusto e importante anche il metodo seguito, che è quello di portare l’assistenza e la risposta ai bisogni il più possibile vicino alle persone. Una buona pratica da prendere a modello anche da parte delle istituzioni, come del resto ha fatto e continua a fare fin dal suo esordio l’amministrazione Gualtieri”.

