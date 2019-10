Inaugurazione al Policlinico Gemelli di un “centro per i trattamenti integrati in oncologia”

Per contribuire in modo significativo al Mese Internazionale della Prevenzione dei tumori del seno, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e Komen Italia hanno rafforzato la sinergia virtuosa che li lega da oltre 20 anni per offrire, insieme alle Istituzioni, opportunità gratuite di tutela della salute in luoghi dove la prevenzione arriva con più difficoltà, in particolare a favore di donne che vivono condizioni di disagio sociale o economico.

Questa unione di forze ha consentito di realizzare 20 Giornate di Promozione della Salute Femminile in particolare nei territori della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle Regione Lazio (descritte in dettaglio nella scheda tecnica allegata) e di dare avvio a numerose altre iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi per la lotta ai tumori del seno.

“La Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ha avviato da anni una collaborazione con la Komen Italia per aumentare l’offerta di servizi alle donne con tumore del seno. Questa preziosa collaborazione ha facilitato la realizzazione di una serie di importanti progetti nel Policlinico Gemelli, come l’istituzione del Centro Multidisciplinare di Senologia, l’avvio di percorsi di sostegno psico-oncologico, la creazione della Carovana della Prevenzione e ora l’apertura di un Centro di Terapie Integrate in Oncologia, che testimoniano l’attenzione che la nostra Istituzione dedica nell’accompagnare i percorsi di cura dei malati oncologici”, afferma il Presidente Giovanni Raimondi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Per rimarcare il valore aggiunto che l’unione di forze tra istituzioni governative, sanitarie e del terzo settore può apportare all’ottimizzazione dei percorsi di cura econcludere al meglio il Mese della Prevenzione, il 31 ottobre vengono presentate due nuove importanti realizzazioni: l’apertura nel Policlinico Gemelli del Centro Komen Italia per i Trattamenti Integrati in Oncologia e la firma di due prestigiosi protocolli d’intesa con il Parco Archeologico del Colosseo e con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Il Centro Komen Italia per i trattamenti integrati in oncologia

Grazie a una generosa donazione della Komen Italia, la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ha potuto riqualificare una terrazza in disuso al decimo piano dell’ospedale per istituire questa innovativa struttura che consentirà alle pazienti in cura nel Centro di Senologia e nel Day Hospital dei Tumori Femminilidi ricevere, insieme alle più avanzate terapie oncologiche, anche una serie ditrattamenti complementari utili a migliorare il benessere psicofisico durante e dopo i percorsi di cura, a limitare gli effetti secondari delle terapie oncologiche tradizionali e a ridurre i rischi di recidiva della malattia.

“Da oltre 15 anni alle donne in cura per un tumore del seno nel Centro di Senologia del Policlinico Gemelli vengono offerte, insieme alle più avanzate terapie oncologiche tradizionali, anche risorse terapeutiche aggiuntive, scientificamente validate, che aiutano a navigare con meno difficoltà nell’esperienza di malattia (sostegno psico-oncologico, consulenze nutrizionali, agopuntura, musicoterapia e altre terapie legate all’arte) e che sono altamente apprezzate dalle pazienti.

Oltre a un’ampia offerta di terapie complementari, il Centro servirà da hub per l’avvio di progetti di ricerca e di formazione professionale, come quello recentemente condiviso con CNA Impresa Donna”, afferma il Prof. Riccardo Masetti, Presidente di Komen Italia e Direttore del Centro Integrato di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma.

I Protocolli di intesa con Parco Archeologico Colosseo e Accademia Nazionale di Santa Cecilia

“L’arte, nelle sue varie declinazioni, è una risorsa terapeutica importante, una potente medicina per il corpo e per la mente, in grado di contribuire a ridurre gli stati di ansia e depressione che spesso accompagnano una malattia oncologica, migliorando la capacità di recupero e la qualità di vita del paziente.

Il valore dell’arte nel precorso di cura permette alle pazienti di riscoprire le proprie risorse ed entrare in contatto con sé stesse, favorendo la libera espressione della propria visione del mondo e del proprio vissuto” dichiara il prof. Giovanni Scambia, Direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

E, infatti, molte delle terapie complementari che verranno offerte nel nuovo Centro di Terapie Integrate in Oncologia sono collegate a elaborazioni artistiche, musicali, di scrittura creativa o di fotografia, già utilizzate in passato con notevole gradimento delle pazienti.

Da questa premessa e dalla volontà di rafforzare la sinergia tra “cura e cultura”scaturisce la scelta di associare l’inaugurazione del nuovo Centro con la presentazione di due prestigiosi protocolli di intesa: con il Parco Archeologico del Colosseo, per ampliare la collaborazione già in atto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e portare attività che legano la salute con l’arte direttamenteall’interno di una delle aree più rinomate del patrimonio culturale del nostro Paese;

Con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la più antica e prestigiosa istituzione musicale del nostro Paese, per proseguire il progetto “La Musica fa bene” che promuove attività di ricerca congiunta sull’importanza della musica nel recupero psicofisico dopo una malattia oncologica e delle attività di promozione della musicoterapia nei centri di cura in Italia.

Queste nuove realizzazioni concludono il Mese “prolungato” della Prevenzione di Komen Italia che

ha visto anche:

lo svolgersi di 4 edizioni della Race for the Cure nelle città di Bologna, Pescara, Brescia e Matera, con oltre 40.000 iscritti ;

nelle città di Bologna, Pescara, Brescia e Matera, ; Il lancio della campagna di sensibilizzazione “La Prevenzione è il nostro Capolavoro”che, oltre a ricevere il supporto delle principali testate della carta stampata e della televisione, del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo, ha avuto una diffusione virale sul web grazie alla partecipazione delle più importanti influencer che hanno indossato il ribbon rosa di Komen Italia e hanno utilizzato i propri canali social per diffondere anche tra i più giovani l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce;

la continuazione dell’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi con Arthemisia, legata ai biglietti di ingresso a 4 mostre d’arteinaugurate nel mese scorso in Italia (“Chagall. Sogno e Magia” nel Palazzo Albergati a Bologna, “Andy Warhol”nella Basilica della Pietrasanta a Napoli, “Impressionisti Segreti” a Palazzo Bonaparte a Roma e “I love Lego”al Palazzo della Permanente a Milano), per la realizzazione di 4 nuovi progetti finalizzati alla tutela della salute femminile in Italia e all’estero.

SCHEDA TECNICA SULLE GIORNATE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE FEMMINILE

Nel Mese Internazionale della Prevenzione, l’unione virtuosa di forze tra Komen Italia, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e Istituzioni di governo regionale e cittadino ha consentito di dare vita a 21 “Giornate di Promozione della Salute Femminile”, svolte con le tre Unità Mobili della Carovana della Prevenzione che ha offerto a 1.211 donne, nel Lazio, in Campania, in Abruzzo e nelle Marche la possibilità di eseguire gratuitamente visite cliniche, mammografie, ecografie mammarie, ecografie pelviche e pap test per la diagnosi precoce dei tumori del seno e ginecologici; in particolare nel Lazio sono state erogate 2.504 prestazioni:

in particolare cinque giornate, nel Lazio, sono state organizzate in collaborazione con ilConsiglio Regionale del Lazio e con il Garante delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Lazio per portare esami di prevenzione e tutela della salute a donne in stato di detenzione nelle Case circondariali di Roma-Rebibbia, Latina e Civitavecchia;

altre cinque Giornate in collaborazione con Città metropolitana di Roma Capitale e con gli operatori sanitari e le associazioni locali di volontariato dei Comuni di Fiumicino, Monterotondo, Frascati, Montelanico e Castel Madama, nei quali all’alta incidenza di tumori si associa la distanza dai centri specializzati di cura;

due giornate, infine, hanno arricchito la campagna di prevenzione promossa dalla Regione Lazio, “Ottobre Rosa”, per estendere a donne di età diversa da quella inclusa nei programmi di screening regionali l’opportunità di effettuare i necessari esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno. Queste due giornate, svolte il 26 e 27 ottobre nel piazzale d’ingresso del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS,si sono aggiunte alle altre 4 giornate già dedicate al progetto del Centro di Diagnostica Senologica del Policlinico A. Gemelli.