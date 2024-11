Inclusione dei rifugiati, a Roma la seconda tappa di “City to city”

Ha inizio oggi a Roma la seconda City to city visit, la due-giorni di incontri fra i Comuni italiani che, insieme all’UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, hanno elaborato e sottoscritto la Carta per l’Integrazione delle persone rifugiate e in occasione della quale viene lanciato il primo Rapporto della Carta per l’integrazione.

“Siamo felici – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – di ospitare quest’anno, come Roma Capitale, l’evento City to City: un ulteriore passo in avanti, dopo aver sottoscritto la carta per l’integrazione delle persone rifugiate, per promuovere lo scambio di esperienze sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione.

Roma è da sempre una città accogliente, perché crocevia di culture diverse che sono riuscite a fare sintesi e a trovare nuove opportunità di convivenza.

Accogliere significa mettersi in gioco: un’apertura che va ben oltre la semplice ospitalità e che implica l’ascolto, l’accettazione e la comprensione per arrivare al miglioramento comune. L’integrazione rappresenta oggi l’unica strada possibile, i migranti sono i nuovi cittadini ai quali è indispensabile garantire un’accoglienza dignitosa per una città che sia realmente inclusiva.”

“I Comuni che aderiscono alla Carta evidenziano come l’inclusione dei rifugiati sui loro territori rappresenti un fattore di arricchimento e sviluppo armonico, un valore basilare su cui investire energie e sforzi collettivi.

– dichiara Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l’Italia, la Santa Sede e San Marino – La cooperazione tra istituzioni, associazioni e cittadini è fondamentale per trasformare le sfide dell’integrazione in opportunità di crescita per le comunità intere. Solo seguendo insieme un approccio pragmatico e bilanciato possiamo adottare soluzioni efficaci e durature che rispettino i diritti e la dignità dei rifugiati e le esigenze delle comunità ospitanti.”

Fondamentale, nello sviluppo degli impegni previsti dalla Carta per l’Integrazione, è il ruolo dello Spazio Comune, programma che prevede la presenza nelle città firmatarie di hub multifunzionali dove sono concentrati i servizi fondamentali per l’integrazione delle persone rifugiate, spazi aperti e facilmente accessibili dove i rifugiati possono trovare risposte ai propri bisogni di integrazione nelle comunità che li accolgono.

La City to city si è aperta oggi nella Sala del Carroccio di Piazza del Campidoglio con la presentazione del primo Rapporto della Carta per l’Integrazione e la firma del protocollo di intesa fra UNHCR e Roma Capitale. Alle ore 15 in programma la visita allo Spazio Comune della città, Sportello Unico Accoglienza Migranti (SUAM), in Via G. M. Crescimbeni 25 con una tavola rotonda con Assessori, Dirigenti e ANCI sul tema della governance locale a partire dall’esperienza di Spazio Comune e degli hub per l’integrazione.

Domani la City to city si sposta presso la sede di UNHCR dove si terrà un Workshop con Assessori e Dirigenti delle Città della Carta per l’integrazione e ANCI.

I numeri del primo rapporto

Cresce e si consolida la popolazione di rifugiati in Italia, facendo aumentare l’attenzione e la consapevolezza sull’importanza dell’integrazione. Secondo i dati ufficiali aggiornati al primo semestre del 2024, sono quasi 487.000 in Italia le persone sfollate forzatamente dal proprio Paese.

Secondo il rapporto, su un totale di poco più di 3 milioni di nuovi permessi di soggiorno emessi tra il 2011 e il 2022, il 23,4% sarebbero per ragioni legate all’asilo o ad altre forme di protezione.

I Comuni aderenti alla Carta forniscono il 18% dei posti in accoglienza nel SAI (Sistema di accoglienza e Integrazione) a livello nazionale, a testimonianza del ruolo rilevante delle città aderenti alla Carta che, garantendo l’accesso ai servizi locali, all’istruzione e alle opportunità di lavoro, favoriscono la piena inclusione sociale, gettando le basi per la costruzione di un futuro migliore per i rifugiati.

La City to city

L’appuntamento annuale della City to city rappresenta un laboratorio che permette ai Comuni partecipanti di promuovere, condividere e scambiare esperienze positive sull’inclusione che riguardano – fra gli altri – i servizi e gli strumenti sviluppati sui territori, le soluzioni abitative, l’accesso al welfare locale, l’acquisizione dei documenti, la promozione della salute, l’empowerment e la partecipazione dei rifugiati, la coesione sociale e la sostenibilità dei progetti.

Oltre a Bari, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino che insieme all’UNHCR, Agenzia ONU per i rifugiati, hanno elaborato e adottato la Carta per l’integrazione delle persone rifugiate, partecipano alla seconda City to city Bologna, Brescia, Genova, Padova e Ravenna, cinque nuove città che hanno aderito alla Carta quest’anno.

Nel 2024, la firma di un protocollo con l’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha rappresentato un forte volano per l’adesione di questi e futuri nuovi comuni alla Carta per l’integrazione.

