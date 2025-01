Innovazione e trasparenza negli appalti pubblici della Regione Lazio

Negli ultimi anni, la Regione Lazio ha fatto grandi passi avanti nel campo degli appalti pubblici, introducendo nuove tecniche e innovazioni che mirano a rendere il processo più trasparente ed efficiente, con un impatto significativo anche nella Capitale.

La Regione ha lavorato per migliorare le procedure di affidamento, garantendo che ogni bando di gara sia condotto in modo equo e trasparente.

Tecnologie e progetti sostenibili negli appalti della Regione Lazio e del Comune di Roma

Uno degli aspetti più interessanti degli appalti pubblici nel Lazio è l’introduzione di tecnologie innovative per la gestione e il monitoraggio dei progetti. Ad esempio, l’uso di piattaforme digitali per la presentazione delle offerte ha semplificato il processo, riducendo i tempi e migliorando la trasparenza, con importanti applicazioni anche nell’area urbana di Roma.

A queste piattaforme digitali si aggiungono inoltre i servizi che permettono di monitorare quotidianamente i bandi di gara della Regione Lazio e di Roma, che attingono dalle fonti ufficiali (GURI, GUUE) e dai siti degli Enti e delle Centrali di Committenza.

È un esempio il servizio di ricerca gare della Regione Lazio di Telemat, il primo operatore sul mercato che consente alle aziende di intercettare le opportunità disponibili e di rimanere aggiornate sulla normativa di riferimento.

Negli ultimi mesi, sono stati realizzati diversi progetti di rilievo attraverso appalti pubblici. Tra questi, la manutenzione delle paratoie e dell’incile del Lago di Vico, un progetto cruciale per la preservazione dell’ecosistema locale.

Questo intervento non solo migliorerà la qualità dell’acqua, ma avrà anche un impatto positivo sull’economia locale, creando nuovi posti di lavoro e favorendo lo sviluppo sostenibile.

Le normative sugli appalti pubblici sono in continuo aggiornamento per rispondere alle nuove esigenze e sfide del settore. La Regione Lazio ha adottato una serie di misure per rendere il processo più inclusivo, promuovendo la partecipazione delle piccole e medie imprese locali che partecipano ai bandi di gara per i lavori pubblici di Roma o della Regione, garantendo pari opportunità per tutti i concorrenti.

I dati e l’impatto economico degli appalti nella Regione Lazio

Il complessivo degli appalti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro è stato di *289,8 miliardi di euro, con un incremento del 39,5% rispetto al 2021

Dati specifici:

– Lavori. Il settore dei lavori ha registrato un incremento del 139,7%, con un valore di 108,1 miliardi di euro* nel 2022 rispetto ai 45,1 miliardi di euro del 2021.

– Servizi. Gli appalti di servizi sono cresciuti del 9,9%, raggiungendo un valore di 80,2 miliardi di euro.

– Forniture. Il settore delle forniture ha visto una crescita del 13,3%, con un valore di 101,5 miliardi di euro.

Impatti economici:

– Creazione di posti di lavoro. Gli appalti pubblici hanno contribuito alla creazione di numerosi posti di lavoro, sia diretti che indiretti, stimolando l’economia regionale e capitolina.

– Sviluppo delle infrastrutture. I progetti di appalti hanno portato a miglioramenti significativi nelle infrastrutture, come strade, autostrade, ponti e ferrovie, migliorando la qualità della vita dei residenti.

– Sostenibilità. Molti dei progetti appaltati sono orientati verso la sostenibilità, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e promuovendo pratiche di costruzione eco-compatibili.

Esempi di appalti della Regione Lazio: infrastrutture e ambiente

– Manutenzione delle paratoie e dell’Incile del Lago di Vico. Un progetto cruciale per la preservazione dell’ecosistema locale e la creazione di posti di lavoro

– Appalti ferroviari e autostradali. Appalti significativi in ambito ferroviario e autostradale, come un appalto di oltre 19 miliardi di euro per la Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

