Inquinamento Capitale: “Le buche stradali aumentano anche lo smog”

EcoItaliasolidale, associazione Ecologista impegnata nella promozione dell’ecosostenibilità, denuncia un grave problema che affligge le strade della Capitale: le buche, ormai diffuse in tutta la città, non solo mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti, danno una immagine negativa alla città, ma contribuiscono anche all’inquinamento atmosferico.

Secondo Piergiorgio Benvenuti, presidente di EcoItaliasolidale e Fabio Rosati, Vice Presidente e responsabile del Centro studi sulla mobilità , “le voragini che caratterizzano sempre più le strade romane, dal centro alle periferie, non sono solo un pericolo per la sicurezza dei conducenti, in particolare di chi guida moto e motocicli, ma hanno anche un impatto negativo sull’ambiente“.

Le deformazioni costanti dei pneumatici causate dalle buche, infatti, incidono sul consumo di carburante, con un incremento che può arrivare fino al 20%. In altre parole, ogni pieno su cinque dipende dalla qualità delle strade e dei pneumatici. Questo fenomeno porta ad un aumento delle emissioni inquinanti, come monossido di carbonio, benzene e particolato, aggravando il problema dell’inquinamento atmosferico nella città.

EcoItaliasolidale chiede un “intervento d’emergenza, tempestivo e risolutivo” per risolvere il problema delle strade dissestate, migliorare la sicurezza degli automobilisti e ridurre l’inquinamento atmosferico. L’associazione esorta chi amministra oggi la Capitale a prendere azioni concrete per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente.

A supporto di questa denuncia, l’analisi dell’Indicatore di Pericolosità Stradale (IPS) – uno strumento sviluppato dall’International Center for Social Research (ICSR) – evidenzia la gravità della situazione. Roma si posiziona al primo posto nella classifica delle città italiane con il maggior numero di strade dissestate, con un punteggio di 450,38. Questo dato è allarmante, poiché la capitale supera di gran lunga città come Milano (323,73), Genova (197,74), Firenze (171,49) e Torino (165,18).

EcoItaliasolidale ribadisce l’urgenza di un intervento concreto e tempestivo, al fine di garantire strade sicure, ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini di Roma.

