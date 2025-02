Ippica, lunedì 17 febbraio riprendono le corse all’Ippodromo Capannelle

L’attesa è finita. Lunedì 17 febbraio l’Ippodromo Capannelle torna a essere il cuore pulsante dell’ippica italiana, dopo una lunga pausa che ha lasciato col fiato sospeso migliaia di appassionati. Il prestigioso impianto di via Appia Nuova è pronto a regalare un nuovo anno di spettacolo, adrenalina e grandi sfide.

Una ripartenza sofferta, ma carica di entusiasmo

«Finalmente possiamo ripartire – dichiara con sollievo Elio Pautasso, direttore generale di Hippogroup Roma Capannelle –. Nonostante le difficoltà legate alle condizioni imposte da Roma Capitale per l’utilizzo dell’impianto e ai vincoli economici imposti dai finanziamenti Masaf, siamo determinati a garantire quasi 130 giornate di corse. Continueremo il nostro lavoro, dopo 56 anni di storia, per non privare l’ippica italiana di quello che è il suo impianto di riferimento».

E così, dal 17 febbraio, il calendario delle corse riprende con una programmazione intensa: lunedì il trotto, martedì il galoppo, mercoledì di nuovo il trotto, per poi proseguire con altri due appuntamenti nel weekend.

Le date da segnare in rosso sul calendario

Il primo evento di rilievo arriverà il 9 marzo, quando si aprirà ufficialmente la stagione della primavera ippica romana. Ad aprile, si comincia a fare sul serio: il 13 aprile saranno protagoniste le prime listed, con il Natale di Roma e il Circo Massimo. Il 27 aprile, invece, sarà il turno delle Ghinee Italiane, con il prestigioso Regina Elena e il Premio Parioli, due classiche di gruppo III.

La grande novità dell’anno riguarda il Derby Italiano del Galoppo, giunto alla sua 142ª edizione, che si correrà in una data insolita: lunedì 2 giugno. Una scelta che ha suscitato qualche perplessità, come spiega lo stesso Pautasso: «La programmazione del Nastro Azzurro da parte del Masaf ci ha sorpreso, ma siamo certi di poter offrire comunque una giornata straordinaria di ippica. Ora speriamo di conquistare anche il pubblico».

Il Derby Day non sarà solo il giorno del Derby, ma vedrà anche altre grandi corse in programma, come il Premio Presidente della Repubblica (Gruppo III) e una serie di listed tra cui il Carlo D’Alessio, Tudini, Mauro Sbarigia e Alessandro Perrone.

In autunno, da non perdere due appuntamenti di altissimo livello: il 26 ottobre, con un convegno di ben sei listed (tra cui il Roma Vecchia e il Buontalenta Memorial Giuseppe Valiani), e il 2 novembre, giorno del Roma Champions Day, che vedrà in scena il Premio Lydia Tesio e il Premio Roma (Gruppi II), oltre al Premio Ribot memorial Loreto Luciani (Gruppo III) e altri eventi di grande prestigio.

Il trotto: emozioni e spettacolo in pista

Anche gli amanti del trotto avranno pane per i loro denti. Il primo evento clou sarà domenica 1 giugno, con il Premio Triossi e il Premio Carena. Dopo la pausa estiva, i riflettori si riaccenderanno il 20 settembre per le batterie del Derby e delle Oaks, fino ad arrivare all’attesissimo weekend dell’11 e 12 ottobre: sabato spazio ai Criterium, mentre domenica sarà il momento della 98ª edizione del Derby Italiano del Trotto, delle Oaks e del Premio Turilli.

