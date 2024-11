Ippodromo Capannelle, Executiv Ek vince il Gran Premio Tino Triossi

Il sabato ippico romano all’Ippodromo delle Capannelle si è trasformato in una giornata di trionfo per Alessandro Gocciadoro, che ha dimostrato ancora una volta di essere il vero dominatore del trotto italiano.

Il pluricampione ha conquistato entrambe le corse di gruppo riservate ai cavalli di 4 anni, confermando la sua superiorità indiscussa nel panorama ippico europeo.

Nel prestigioso Gran Premio Tino Triossi (€. 154.000 – Gr. 1 – mt. 2.100), Gocciadoro si è affidato all’atteso Executiv Ek, che ha risposto alla perfezione. Il driver emiliano ha guidato il figlio del leggendario Face Time Bourbon con grande maestria, riuscendo a imporre subito un ritmo sostenuto che ha messo in difficoltà gli avversari. Dopo un inizio potente che gli ha permesso di prendere il comando in meno di 200 metri, il driver ha gestito con abilità il cavallo, imponendo un ritmo che ha reso difficile per gli altri concorrenti cercare di sfidarlo.

Nonostante alcuni tentativi da parte di Extra Model, Eolo Jet e Ernesto Spritz di spostarsi in seconda ruota, Executiv Ek ha continuato a mantenere saldamente la testa della corsa, concludendo in perfetta forma. Gli ultimi 600 metri sono stati percorsi in un eccellente tempo di 42 a una media di 1.10, con il cavallo che ha tagliato il traguardo a una media di 1.12.6.

Extra Model, sempre regolare e competitivo, ha dovuto cedere il passo nei confronti di Edy Girifalco Gio, altro allievo di Gocciadoro, che ha chiuso in spinta. Sfortunato Encierro, che non ha trovato spazio per esprimersi al meglio, limitandosi al quarto posto.

Nessuna sorpresa nemmeno nel Gran Premio Carena Antonio Carena (€. 66.000 – Gr. 2 – mt. 1.640), dove East Asia, la straordinaria allieva di Gocciadoro, ha fatto valere la sua superiorità. Dopo una partenza ad alta velocità, la corsa ha visto Eridamia partire forte, ma è stata subito superata da Emma dei Veltri, che ha messo a dura prova la leadership della favorita. East Asia ha dovuto impegnarsi a fondo per rimontare, ma con la sua classe cristallina ha saputo piazzare l’allungo decisivo.

Superato il gap con la battistrada nella parte finale della gara, la portacolori di Jean Pierre Barjon ha concluso la corsa con una vittoria netta negli ultimi 100 metri, fermando il cronometro su una straordinaria media di 1.10.2, che ha rappresentato il nuovo record della corsa, migliorando il precedente 1.10.7 stabilito da Crystal Pan due anni fa. Emma dei Veltri ha aggiornato il suo record personale a 1.10.5, ma non è riuscita a resistere alla potenza di East Asia. Eloida, sempre in forma, ha conquistato la terza posizione, mentre Eternity Bar ha continuato la sua crescita, arrivando quarta.

Con questa doppietta, Alessandro Gocciadoro ha ulteriormente confermato il suo dominio nel mondo del trotto, regalando al pubblico romano e agli appassionati uno spettacolo di altissimo livello.

La sua squadra continua a dominare il panorama internazionale, con cavalli e prestazioni che fanno sognare i tifosi e che pongono la firma di Gocciadoro come una delle più brillanti nella storia recente del trotto italiano.

