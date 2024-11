Ippodromo Capannelle: il 24 novembre ultima domenica dell’anno al galoppo

L’ultima domenica del 2024 alle Capannelle riserva agli appassionati uno straordinario appuntamento al galoppo.

Oltre 13 partenti in media per corsa, due handicap principali di qualità e molto spettacolari (la TQQ e le due tris di giornata), una maiden e tre altri handicap.

Quattro volte si correrà sulla pista grande e due su quella all weather, con distanze che varieranno dai 1400 ai 2200 metri.

Ad aprire il pomeriggio, alle 14.20, saranno i due anni sul miglio del Premio Arcadia, maiden con 14 cavalli al via. Un occhio di riguardo lo merita Became Good, ma anche Grand Byshaman, Miss Khalu e Revolution of Life.

Di seguito, alle 15.00 esatte, seconda corsa e primo dei due HP di giornata, il tradizionale Premio Sette Colli, che vedrà sfilare ben 11 due anni sul miglio capeggiati nella scala dei pesi a quota 59 da Capichera Gold, con al seguito a 57,5 un terzetto composto da Alcame, Conformist e Decorated Royal. Della partita possono esser anche Ladise, Muntjak e Posard.

Alla chiamata dei due anni risponderà nella quarta corsa, alle 16.13, l’altro HP del pomeriggio, il Premio Palmieri, scelto anche come TQQ. Ben 15 protagonisti nelle gabbie sui 2200 metri in pista grande.

La corsa si annuncia stupenda: scala dei pesi aperta a quota 63 da Storm Shelter, con al seguito, a 62 chili, Wide Sea e Autre Etape. Quindi Tendentious, Merlano, Diomede, Muratone, Theatre Lodge, Last Born, Redimaggio, Don Aureliano. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta e la qualità è alta.

Nella giornata anche l’altra seconda tris, il Premio Solimano, terza corsa in programma alle 15.33 sui 2200 in erba e con ben 17 partenti, tutti di tre anni. Merita una citazione Man With The Plan, ma ovviamente spazio a tanti altri come Lethal Dock, Amata Immortale, Last Star, MarioriDusan e Korban.

Il pomeriggio di corse si concluderà alle 17.20 con la sesta corsa, il Premio Tabacon, altra seconda tris per tutti sui 1400 metri della pista all weather. Saranno in 10 al via, tra cui Yukkhe, ma hanno la loro chance anche Fuoco dei Grif, Zerbinot, Speed to Run e Doctor Strange.

