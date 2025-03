Ippodromo Capannelle: tra corse di qualità e il ritorno dei Japan Days

Un fine settimana all’insegna dello spettacolo e della varietà quello in programma all’Ippodromo Capannelle di Roma, dove l’adrenalina delle corse di cavalli si mescola con il fascino della cultura giapponese.

Domenica di corse con Massimiliano Allegri protagonista

Domenica pomeriggio, a partire dalle 14:40, l’Ippodromo ospiterà un convegno di grande qualità, reso ancora più interessante dalla presenza di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, che seguirà con attenzione le performance di quattro cavalli della sua scuderia Alma Racing.

Ecco il programma delle gare principali:

Premio Light Wind (14:40) – Si parte con una maiden per femmine di 3 anni che vedrà al via cavalli promettenti come Cavalese, Media (primo cavallo di Allegri), Teddy Dream e Tonight Target.

Premio Ceprano – Trofeo Inns of Court – Una condizionata sul miglio con sette cavalle in pista, tra cui spiccano Dalan Fay, Fast Spirit e Holycostance.

Premio Haseltine – La terza corsa è dedicata agli amatori, con i gentleman che si sfideranno su lunga distanza.

Premio Tupini (16:33) – Una condizionata per cavalli anziani sui 2000 metri in erba, dove Fly By Fly, secondo cavallo di Allegri, cercherà la vittoria contro avversari come Arrival, Budrio e Cime Tempestose.

Premio Arconte – Trofeo Kessaar – È la tris di giornata, con 12 cavalli al via, tra cui Became Good (terzo cavallo della scuderia Alma Racing), Fast Appeal e Stracciacappe.

Premio Azzurrina (17:43) – La giornata si chiuderà con una condizionata per femmine anziane sui 2000 metri, dove il pubblico attende con curiosità la performance di Sun Never Sets, la quarta cavalla di Allegri, favorita dopo il recente secondo posto nel Lydia Tesio.

Il ritorno dei Japan Days: un viaggio nella cultura nipponica

Oltre alle emozionanti corse, sabato 15 e domenica 16 marzo, dalle 10:00 alle 19:30, l’Ippodromo Capannelle si trasformerà in un angolo di Giappone grazie ai Japan Days, il festival dedicato alla J-Culture più seguito d’Italia.

Dopo la pausa invernale, l’evento organizzato dal Mercatino Giapponese torna con un programma ricchissimo:

Shopping fuori dagli schemi con stand dedicati a prodotti artigianali, oggettistica kawaii, manga e gadget esclusivi.

Spettacoli e showcase per immergersi nella tradizione e nelle tendenze pop del Sol Levante.

Workshop e talk per scoprire la cultura nipponica, tra cerimonie del tè e calligrafia.

Street food giapponese, per assaporare ramen fumanti, onigiri e dolci tipici.

Intrattenimento per tutte le età, con aree dedicate a cosplay, videogiochi retrò e laboratori per i più piccoli.

Un’occasione imperdibile per unire la passione per l’ippica al fascino esotico del Giappone, in un fine settimana che promette emozioni e divertimento per tutti.

