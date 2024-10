Il 1 novembre, a Roma 4000 runner da 53 nazioni per la “Corsa dei Santi”

Venerdì 1 novembre 2024, a Roma, 4000 runner provenienti da 53 nazioni saranno al via della 16^ edizione della “Corsa dei Santi – sponsored by Melinda”, la corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco.

La gara si articolerà sulla classica distanza dei 10 chilometri (competitiva e non competitiva). La partenza e l’arrivo saranno in Piazza Pio XII, a ridosso di Piazza San Pietro. Da qui, il percorso si snoderà interamente nel centro storico di Roma toccando i principali luoghi di interesse della città, tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali, Piazza Venezia e Piazza del Popolo.

Sono circa 4000 gli iscritti, di cui 2800 gli uomini e 1200 le donne, con spagnoli, francesi e britannici che rappresentano la parte più corposa degli iscritti provenienti dalle 52 nazioni fuori dai nostri confini. Dopo il Lazio, presente con circa 3000 runners, Campania, Abruzzo e Puglia sono le tre regioni italiane più rappresentate.

Tra gli atleti d’élite in gara, in campo femminile spicca la presenza della primatista italiana di maratona Sofiia Yaremchuk, portacolori del CS Esercito, che correrà con il pettorale numero 1 in qualità di testimonial della Corsa dei Santi, e della compagna di società Elisa Bortoli.

In campo maschile, invece, tra i più accreditati per la vittoria ci sono l’azzurro Marouan Razine, atleta del CS Esercito pluricampione italiano dei 10 chilometri e bronzo a squadre nel 2014 agli Europei di cross, Martino De Nardi della Trieste Atletica e il romano Luca Zanetti dell’Atletica Futura Roma.

Con il pettorale numero 3000, invece, sarà al via Gianni Sasso, atleta paralimpico più volte d’oro nelle competizioni internazionali di paratriathlon, paraciclismo e calcio amputati, detentore del record mondiale di maratona con stampelle, che lo scorso luglio sul cammino di Santiago ha percorso mille chilometri con una sola gamba, senza utilizzare la protesi.

La gara, con inizio alle ore 8.45, sarà ripresa dalle telecamere di Mediaset, che la trasmetterà con apposite finestre nel corso del programma Mattino 5 avvalendosi del commento di ospiti d’eccezione, tra i quali Caterina Banti, due volte medaglia d’oro olimpica della vela, e Sofiia Yaremchuk.

Oltre che per il suo percorso unico nel panorama delle corse su strada, la Corsa dei Santi si caratterizzata per la sua vocazione solidale. Anche quest’anno la corsa darà visibilità a un progetto solidale promosso da Missioni Don Bosco, volto a raccogliere fondi tramite l’SMS solidale 45594, attivo dal 28 ottobre al 5 novembre prossimo.

Il progetto associato a questa edizione della Corsa dei Santi si intitola: Subito in campo per ripartire, ed è destinato alla realizzazione di un’adeguata infrastruttura sportiva a Lviv, in Ucraina. In particolare, si prevede la ristrutturazione del campo da calcio del centro Bosco, l’unico impianto sportivo presente nel quartiere, una delle zone più densamente popolate di Lviv.

Il campo sarà utilizzato da circa 600 giovani, tra cui 70 bambini e ragazzi accolti presso la Casa famiglia Pokrova, di età compresa tra i 6 e i 19 anni, orfani e minori sfollati dalle zone più colpite dalla guerra.

Inoltre, ne beneficeranno 45 ragazzi che hanno subito lesioni agli arti a causa del conflitto, 180 studenti della scuola professionale Don Bosco, e ragazzi e ragazze provenienti dalle periferie e da famiglie a basso reddito o appartenenti a gruppi sociali vulnerabili.

La Corsa dei Santi è promossa da Missioni Don Bosco in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi. Organizzazione a cura di ACSI Italia Atletica su licenza di marchio della Prime Time Promotions.

I PARTNER DELLA 16ª CORSA DEI SANTI:

La Corsa dei Santi gode del patrocinio della Regione Lazio, dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Title partner: Consorzio Melinda Sca

Sponsor ufficiale: Givova; GVM Care & Research il gruppo ospedaliero italiano

Support partner: Ottaviani Spa

Fornitore ufficiale: Acqua Minerale San Benedetto Spa

Partner tecnici: Società Agricola Ciù Ciù; Italian taste – Lodovichi Ricevimenti S.r.l.

Radio ufficiale Radio LatteMiele

Media partner: Il Tempo

Si ringraziano: Associazione Nazionale VAM; Blistex (Consulteam S.r.l.); Ricola (Divita S.r.l.); Di Martino Air S.r.l.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙