L’8ᵃ edizione del Giro del Lago di Campotosto (L’Aquila)

Sabato 29 giugno, il piccolo paesino abruzzese è pronto ad accogliere le centinaia di atleti che puntualmente arrivano a Campotosto (anche da Roma e dal Lazio), per partecipare ad una delle più belle gare dell’estate laziale, come avviene da qualche anno affianca alla classica gara sulla distanza dei 25,2 km una gara minore sulla distanza dei 12 km, rivolta quest’ultima a coloro che magari non sono preparati per affrontare la gara più lunga. La manifestazione sportiva è organizzata da A.S.D. Podistica Solidarietà (di Roma) in collaborazione con la locale polisportiva Campotosto

Alla gara possono partecipare gli atleti tesserati a società affiliate alla FIDAL o tesserati con un ENTE di promozione sportiva che abbiano compiuto il 18° anno di età. Non è possibile partecipare esibendo il solo certificato medico agonistico. Per quanto non contemplato nelle presenti note si fa riferimento alle norme statutarie FIDAL

Il ritrovo della gara è previsto dalle ore 08:00 di sabato 29 giugno presso l’edificio scolastico di via Roma, ( partenza e arrivo) dove, sono disposti i gazebo e il personale per l’accoglienza e la distribuzione dei pettorali. La partenza delle due gare è fissata alle ore 10:30.

La gara principale, dalla lunghezza di 25,2 km si corre su un percorso interamente asfaltato nello splendido scenario del Lago di Campotosto. Il percorso è molto scorrevole soprattutto nella prima metà in cui è previsto un suggestivo passaggio sulla diga e un bellissimo attraversamento del lago; nella seconda metà è leggermente ondulato ma sempre scorrevole almeno fino agli ultimi due chilometri dove i concorrenti dovranno affrontare una salita prima di raggiungere il traguardo, in questo tratto sicuramente sarà importante l’incitamento dei tifosi.

La gara di 12 km invece partirà sempre da Campotosto ma in direzione inversa alla 25 km con i primi chilometri decisamente in discesa fino a raggiungere la frazione di Poggio Cancelli; da qui dopo un breve giro all’interno del paese si ritornerà verso il traguardo di Campotosto, percorrendo l’ultimo tratto del percorso della gara lunga.

Ristori (km 25,200) il primo al 5°Km e poi ogni 4Km. – ( km 10.00) due, per entrambi i percorsi ristoro finale e pasta party per tutti i partecipanti

Il costo dell’iscrizione alla gara lunga è di 15 € fino al 21 giugno e di 20 € dal 22 giugno fino alla mattina della gara e da diritto ad un ricco pacco con prodotti tipici garantito per i primi 300 iscritti; superata tale soglia la quota d’iscrizione senza pacco gara sarà di 10 €.

Il costo dell’iscrizione alla gara da 12 km è invece di 10 € e darà diritto al pacco gara garantito per i primi 100 iscritti; superata questa soglia la quota d’iscrizione senza pacco gara sarà di 5 €.

I rilevamenti cronometrici saranno effettuati dalla Dreamrunners Perugia. Lungo il percorso sono previsti 5 ristori liquidi, il primo al 5° km, poi ogni 4 km (circa ai km 9,13,17 e 21) mentre subito dopo l’arrivo è previsto un ricco ristoro e il fenomenale pasta-amatriciana party gratuito per tutti gli atleti e ad offerta libera per tutti gli accompagnatori.

Saranno premiati i primi 5 assoluti uomini e donne e primi 3 di tutte le categorie FIDAL maschili e femminili a partire dai TM e TF fino ad MM75 e a MF70 (le categorie M 65 70 e 75 saranno accorpate).

La gara lunga da 25 km fa parte del calendario del criterium Top Orange, del criterium Trofeo Solidarietà e del Criterium Estivo mentre la gara minore da 12 km fa parte solo del criterium Trofeo Solidarietà.

Iscrizioni su: www.dreamrunners.it – mail: campotosto@dreamchrono.it – Fax. 0756.30623390 Info: cell. 333.4297224 – 338.2716443