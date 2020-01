La Befana di Tor Tre Teste ha 33 anni

A Il Giardino dei Demar a Tor Tre Teste la Befana arriverà puntualmente per il trentaseiesimo anno consecutivo il 6 gennaio 2020 alle ore 15.

Appuntamento quindi da non perdere per festeggiare l’arrivo della Befana a Tor Tre Teste, carica di doni e dolciumi per tutti.

La manifestazione è abbinata alla premiazione della 33esima edizione del Concorso “Cara Befana” (a partecipazione gratuita), organizzato da Il Giardino dei Demar, Amici del Parco e Abitare A e rivolto ai bambini che sono invitati a consegnare entro il 5 gennaio 2020 a Il Giardino dei Demar un racconto, una poesia o un disegno dedicato alla Befana.

E per tutti i bimbi una calza piena di doni.

Genitori e nonni del quartiere, invece di lamentarvi delle tradizioni che scompaiono, date pieno merito a chi come lo staff de Il Giardino dei Demar è impegnato da lunghi anni a regalare un sorriso ai bambini di Tor Tre Teste e non solo.

Info: 062286653 – 3927159782.