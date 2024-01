La Corsa di Miguel domenica 21 gennaio 

Sarà un’edizione record della Corsa di Miguel quella che andrà in scena domenica con il tradizionale percorso con arrivo allo stadio Olimpico.

Gli organizzatori del Club Atletico Centrale sono stati costretti a fare i conti con una vera e propria alluvione di richieste per la 25^ edizione della gara che si svolgerà domenica 21 gennaio. Un sold out fatto di 5088 partecipanti alla prova competitiva sui 10 km, 2097 sulla stessa distanza ma in versione non competitiva e circa 3000 al via della Strantirazzismo sul tracciato ridotto dei 3 chilometri.

Insomma, 10.000 podisti che ricorderanno la figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta poeta desaparecido dal 1978, una delle 30.000 vittime dell’ultima dittatura militare argentina. +

Tante le iniziative in una mattinata che sarà aperta in partenza da un flash mob di alcune ragazze della Federginnastica contro i femminicidi.

E contro i femminicidi le ragazze di corsa realizzeranno una foto alle 8.45 nella zona della Fontana del Globo, la “palla” davanti all’Olimpico. Proprio per ricordare tutte le vittime gli organizzatori hanno deciso di non assegnare quest’anno il numero 1. Il numero 2 sarà invece di Giorgio Calcaterra, centochilometrista bandiera della Roma che corre.

Mentre il simbolo dell'”onda paralimpica” sarà la cantante mezzofondista Annalisa Minetti. Che guiderà un gruppo dove ci saranno anche gli equipaggi delle joelette, le speciali carrozzine dove prenderanno posto persone non autosufficienti dal punto di vista motorio.

Poi spazio alle 40 associazioni che hanno “adottato” altrettanti tratti di percorso con striscioni e bandiere. Infine la miscela fra sport diversi.

La Corsa di Miguel lancerà l’Europeo di atletica di Roma 2024, prevista una speciale scontistica del 25 per cento per tutti i partecipanti, che potranno però entrare all’Olimpico con una tariffa ridotta anche per il Sei Nazioni di rugby.

Mentre un gemellaggio speciale darà la possibilità ai “miguelisti” di entrare con un solo euro ad alcune partite delle tre squadre romane che giocano nel riaperto Palazzetto (Roma volley, Oxygen e Luiss per il basket).

Domenica raduno alle 8 e partenza alle 9.30 dal Lungotevere Diaz la 10 km, via alle 10.45 per la Strantirazzismo dal Ponte della Musica.