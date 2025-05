La cultura della salute e del benessere con “La Via del Fare” e “WellBrain”

L’Associazione “La Via del Fare” ed il progetto “WellBrain” hanno scelto di unire le forze e concentrarsi in 3 giorni di eventi (9, 10 ed 11 maggio 2025) per esser presenti in 3 Municipi di Roma (II, VI e VII) e costruire concretamente una cultura del benessere davvero inclusiva.

Per questo hanno scelto lo slogan “CI SIAMO FATTI IN TRE” per il “SanDays 2025” dal momento che si è scelta la strada del fare rete, per raggiungere con una larga opera di divulgazione culturale e medico-scientifica, un territorio più ampio possibile, all’interno del Comune di Roma.

Per un’intera settimana Roma diventa la Capitale della cultura del benessere, grazie al debutto della manifestazione SaniDays, che ha ricevuto, per il valore dei contenuti, anche l’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Da un’idea creata da SCAI Comunicazione, sotto la supervisione di Giulia Massarelli, Sanidays è il palinsesto di un evento diffuso, multiforme e complesso, che ha come obiettivo quello di rivoluzionare la cultura della salute e del benessere.

SaniDays punta a trasformare la salute da un semplice “servizio” a una vera e propria “cultura” e questa iniziativa punta a cambiare il modo di concepire e vivere la salute in Italia, creando un dialogo aperto tra professionisti, aziende, associazioni, volontariato, enti e istituzioni.

SaniDays si propone di diventare una piattaforma diffusa di condivisione, una nuova modalità di fare rete convergendo sulle tematiche più ampie della salute, capace di connettere competenze ed esperienze per sensibilizzare un pubblico sempre più vasto su questi temi fondamentali.

Per questa prima edizione del SaniDays Roma 2025 è stata messa in atto sin da subito un’immediata operazione di vero networking produttivo, basato non sul mero riconoscimento del proprio lavoro, ma sulla ripartizione trasparente del lavoro in comune, valorizzando le diversità e la preziosità di ogni contributo dei relatori, nei contesti e luoghi di volta in volta più adatti.

