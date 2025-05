La “Garibaldi” per l’onore d’Italia. Partigiani italiani in Jugoslavia 1943-1945, al Museo della Repubblica Romana

Sabato 24 maggio 2025, alle ore 11, presso il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina a Porta San Pancrazio, avrà luogo l’evento La “Garibaldi” per l’onore d’Italia. Partigiani italiani in Jugoslavia 1943-1945, durante il quale verrà presentato il database dei caduti, dispersi e reduci della Divisione Italiana Partigiana “Garibaldi” curato dai proff. Isabella Insolvibile e Tommaso Rossi.

Entrambi borsisti dell’Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini che hanno elaborato – a partire da fonti documentarie associative e non solo – una lista di coloro i quali hanno partecipato (in molti casi, non facendo ritorno) all’esperienza resistenziale della “Garibaldi” nella penisola balcanica, che sarà resa fruibile sul rinnovato portale culturale dell’ANVRG memoriegaribaldine.org.

La mattinata inizierà con i saluti istituzionali della dott.ssa Mara Minasi (Responsabile del Museo) e di Fabio Pietro Barbaro (Presidente della Sezione ANVRG di Roma), quindi Andrea Spicciarelli (Direttore dell’Ufficio Storico dell’ANVRG) e Simone Zappaterreno (Webmaster associativo) illustreranno il progetto delle borse di studio e del portale.

Fulcro della mattinata sarà il dialogo sull’estesa ricerca condotta dai borsisti proff. Insolvibile (Univ. Mercatorum) e Rossi (Univ. N. Cusano). Modererà la tavola rotonda il prof. Matteo Stefanori (Vice-direttore dell’Ufficio Storico ANVRG).

