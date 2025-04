La Guerra dei Dazi: su Roma perdite fino a 250 milioni di euro

Una nuova minaccia incombe sull’economia capitolina: i dazi aggiuntivi del 20% sulle importazioni dagli USA rischiano di mettere in ginocchio l’export romano e laziale.

Secondo i dati diffusi da Confartigianato Roma, le perdite complessive per Roma potrebbero superare i 250 milioni di euro, con il solo comparto del Made in Italy romano che rischia una flessione da 27 milioni di euro rispetto a un valore attuale di export superiore ai 170 milioni.

Una stangata che coinvolgerebbe non soltanto i settori tecnologici d’eccellenza, ma anche quei comparti artigiani che rappresentano il cuore pulsante della tradizione produttiva locale: gioielleria e oreficeria, occhialeria, arredi per la casa, sedute imbottite, ceramica artistica, vetro, strumenti musicali, articoli sportivi, coltelleria e posateria.

Il Lazio vede negli Stati Uniti il terzo partner commerciale estero, dopo Belgio e Paesi Bassi, con una quota del 12% sul totale dell’export regionale. In questo quadro, spicca la performance della provincia di Roma: nell’arco di dodici mesi (dati aggiornati a settembre 2024), le esportazioni verso il mercato americano sono aumentate del 15,3%, a testimonianza di un legame commerciale solido e in crescita.

Ma ora, quell’equilibrio virtuoso potrebbe essere compromesso.

«Per le nostre imprese si apre una sfida cruciale», dichiara il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo. «È il momento di rafforzare la qualità e l’identità del Made in Italy, che continua a essere la nostra carta vincente sui mercati internazionali. Ma non basta. Serve una strategia condivisa, un vero e proprio Sistema Paese, capace di supportare le aziende con interventi strutturali per aumentare produttività e competitività».

Rotondo rilancia anche l’idea di un centro dedicato alla valorizzazione del Made in Italy romano, un hub che possa sostenere l’espansione verso nuovi mercati e consolidare quello interno, sfruttando soprattutto il potenziale dei flussi turistici nella Capitale.

Una partita che Roma e il Lazio non possono permettersi di perdere.

