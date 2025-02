“La Nuova Maniera Italiana” in Giornate di studio Accademia di Belle Arti di Roma

A cura di Accademia di Belle Arti di Roma – Università di Ferrara – Università di Bologna – Università del Salento – Progetto PRIN 2022 finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle iniziative Unione europea NextGeneration EU in collaborazione con Italia Domani – Accademia Belle Arti si terrà un convegno il 5 e 6 febbraio 2025 presso la Sala Lea Mattarella, via di Ripetta, 222 – Orario: 15:00 – 20:00 / 9:00 – 13:30

Il progetto di ricerca nel quale è coinvolta l’Accademia di Belle Arti di Roma nella persona di Marco Bussagli, responsabile di una delle unità di ricerca guidate dal P.I. Patrizia Fiorillo dell’Università di Ferrara, vuole prendere in esame quel particolare aspetto delle esperienze artistiche contemporanee, apertosi in Italia e non solo, all’indomani del settimo decennio del XX secolo che ha come cifra distintiva il ritorno alla figurazione e alla piena ripresa della figura umana. L’attenzione, in particolare, per questa unità di ricerca, riguarda da vicino l’Accademia di Roma, dal momento che l’argomento principe è costituito dalla “Nuova Maniera Italiana”, nata fra le aule della nostra istituzione.

Fu questo un movimento pittorico e culturale di grande interesse che venne esportato fino in America e che proprio dall’Accademia di Roma prese le mosse, giacché fu teorizzato dal grande critico e storico dell’arte Giuseppe Gatt il quale, per decenni, onorò l’Istituzione con il suo insegnamento. Inoltre, uno degli esponenti di spicco del movimento è stato Antonio D’Acchille, allora titolare della Cattedra di Pittura che, dopo essere stato Direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, portò a Roma la bellezza della sua arte.

Le giornate di studio. Il ritorno alla pittura e la persistenza dell’immagine. La Nuova Maniera Italiana, si propongono di esporre i primi risultati di quanto svolto fino ad oggi nell’ambito del Progetto PRIN 2022, assegnato ad un gruppo di ricerca facente capo all’Università di Ferrara (capofila), all’Accademia di Belle Arti di Roma, all’Università di Bologna e all’Università del Salento.

Due sono le giornate dedicate al tema. Nel corso della prima, gli studiosi coinvolti nel progetto PRIN esporranno lo stato delle loro ricerche volte a indagare e a storicizzare il percorso di recupero della figurazione negli anni Ottanta e Novanta del Novecento, con particolare riguardo alla “Nuova Maniera Italiana”, movimento di respiro nazionale e internazionale fiorito intorno alla figura di Giuseppe Gatt, Segretario della Quadriennale di Roma dal 1983 al 1994 e docente di Arte Moderna presso l’Accademia di Belle Arti di Roma per vari decenni.

DOCUMENTI DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA “Giuseppe Gatt, Dall’Accademia alla Quadriennale. L’Utopia di una Nuova Maniera Italiana” a cura di Martina Ferrari, Arianna Perticone, con la supervisione di Marco Bussagli.

Mercoledì 5 febbraio

15.00 Saluti istituzionali

prof. ssa Cecilia Casorati Direttrice ABA – Roma

prof. Gerardo Villanacci, Presidente Consiglio Superiore Beni Culturali e Paesaggistici

Saluto introduttivo

prof.ssa Lucilla Gatt. Università Suor Orsola, Benincasa – Napoli

15.30 – Apertura dei lavori

Coordina Marco Bussagli ABA Roma

15.40 – Gli anni Ottanta. Quale postmoderno? Quale immagine? Metodologie e pratiche

di una ricerca in corso. Ada Patrizia Fiorillo – Università di Ferrara – PI del progetto

16.00 – Si torna nelle stanze del museo. La “ripetizione differente” di Luigi Ontani e di Salvo. Silvia Grandi – Università di Bologna – Responsabile Unità locale

16,20 – Il gruppo di Bari e la mostra del 1989: l’avvio di una linea nazionale del movimento della Nuova Maniera. Massimo Guastella – Università del Salento – Responsabile Unità locale.

Coordina Silvia Grandi

16,40 – La Nuova Maniera Italiana, fra teoria dell’arte ed esordi espositivi: la galleria Fraticelli. Marco Bussagli – ABA Roma – Responsabile Unità locale

Pausa caffè

17,10 – La persistenza della figura oltre le tendenze: Riccardo Tommasi Ferroni

“pittore di cultura” tra mitologia e anacronismo – Alessia Brescia – Università del Salento

17,30 – Alcune considerazioni sul dibattito critico intorno alla Nuova Maniera Italiana. Rosanna Carrieri – Università del Salento.

Coordina Massimo Guastella

17,50 – Uno sguardo sulla produzione scultorea della Nuova Maniera Italiana. Federica Coi – Università del Salento-

18,10 – “Poi si diedero a vaticinare il passato”. Lorenzo Bonechi, Omar Galliani e la sublimazione del simbolico nell’immagine inattuale. Tatiana Basso – Università di Ferrara

18,30 – Il decennio Ottanta e la Quadriennale: alcune note dall’archivio storico. Susanna Arangio – Università di FerraraCoordina Ada Patrizia Fiorillo

18,50 – La Nuova Maniera Italiana: dall’archivio dell’Accademia delle Belli Arti di Roma

all’archivio Scialoja. Martina Ferrari – Accademia di Belle Arti di Roma. PRIN 2022.

19,10 – Per uno spazio Post-Moderno: un design ‘nuovo-nuovo’. Giuseppe Virelli – Università e-Campus

19,30 – Antonio D’Acchille: un maestro tra la Nuova Maniera Italiana e la contemporaneità

Arianna Petricone – Accademia di Belle Arti di Roma. PRIN 2022.

Discussione

La seconda giornata, dedicata a I protagonisti, vede la testimonianza diretta di alcuni degli artisti interpreti di quella stagione, densa di declinazioni e accenti che, pur diversificati, si iscrivevano nell’affiorante clima della postmodernità. Artisti di riconosciuta notorietà nazionale ed internazionale, vi prenderanno parte: Antonella Cappuccio, Antonio D’Acchille, Bruno D’Arcevia, Stefano Di Stasio, Carlo Fusca, Omar Galliani, Alessandro Romano, Vittoria Scialoja, Giovanni Tommasi Ferroni, in veste anche di testimone delle ricerche e della poetica di suo padre Riccardo.

Giovedì 6 febbraio

Saluti istituzionali –

Coordina Marco Bussagli

9,30 – Testimonianze: protagonisti di una stagione. Intorno alla pittura e alla scultura

9,40 – Antonella Cappuccio

10,00 – Antonio D’Acchille

10,20 – Bruno D’Arcevia

Coordina Ada Patrizia Fiorillo

10,40 – Vittoria Scialoja

11,00 – Omar Galliani

11,20 – Stefano Di Stasio

Coordina Silvia Grandi

11,40 – Giovanni Tommasi Ferroni

12,00 – Luigi Ontani

12,10 – Alessandro Romano

12.30 – Carlo Fusca

Coordina Massimo Guastella

12,40 – Discussione

13,30 – Chiusura dei lavori

