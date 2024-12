La nuova rivista “Salotto Romano” è visibile e leggibile on line

La nuova rivista “Salotto Romano” è visibile, leggibile e scaricabile liberamente dall’omonimo sito web:

https://salottoromano.it

Sullo stesso sito si può trovare l’intera collezione, leggibile e scaricabile, della precedente rivista “Voce Romana”, cessata purtroppo dal marzo 2024.

Salotto Romano manterrà le stesse caratteristiche, con gli stessi eccellenti collaboratori, con la stessa tipologia di contributi scritti: saggi, articoli, curiosità, poesie, commenti su ogni materia riguardante Roma e la Romanità, ma anche in generale la storia e la letteratura nazionale e internazionale.

Consultando il sito si potrà trovare la memoria storica delle associazioni, delle attività e delle pubblicazioni collegate, insieme a foto e filmati degli eventi realizzati dai primi anni di questo millennio.

La nuova rivista Salotto Romano è aperta a tutti coloro che intendono parteciparvi con i loro scritti, che potranno essere inviati per posta elettronica a salotto.romano@libero.it: tutte le proposte saranno valutate per la pubblicazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.