La Planet Solidarietà alla Regione Lazio

Un evento di grande rilevanza si è svolto presso la Sala Tevere della Regione Lazio, dove l’associazione Planet Solidarietà – APS ha presentato il progetto “Autorimesse Cardioprotette”.

L’iniziativa, realizzata grazie al sostegno del CO.PA.M. – Consorzio Parcheggi e Mobilità, ha permesso l’ installazione di 23 defibrillatori (DAE) all’interno delle autorimesse consorziate, con l’obiettivo di rendere Roma una città sempre più cardioprotetta. Contestualmente sono stati consegnati gli attestati BLSD ai cosiddetti “Angeli della Vita”, cittadini formati nelle manovre salvavita e all’uso del defibrillatore.

A dare ulteriore valore all’evento è stata la presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e della Vicepresidente, Roberta Angelilli, che hanno voluto sottolineare l’importanza della prevenzione e del rafforzamento della rete di cardioprotezione sul territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Solidarietà, che con determinazione e lungimiranza ha contribuito negli anni a radicare la cultura della cardioprotezione a Roma e nel resto d’Italia. Già nel 2018, infatti, Figliomeni fu estensore e primo firmatario della Delibera 120/2018 “Roma città cardioprotetta”, approvata all’unanimità da tutte le forze politiche. Quel giorno, in Campidoglio, era presente anche Giorgia Meloni, allora consigliere comunale e oggi Presidente del Consiglio, a testimonianza dell’attenzione verso un tema che unisce istituzioni e cittadini.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo non solo sul piano sanitario, ma anche sociale e culturale: un segnale concreto di collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini per la tutela della vita e del bene comune.

Un messaggio forte che ci ricorda come la prevenzione e la solidarietà possano trasformare le sfide in opportunità, costruendo una città sempre più sicura e vicina ai suoi cittadini.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.