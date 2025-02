La protesta dei tir a Roma lunedì 17 febbraio

Traffico bloccato e città paralizzata. Questo si rischia nella Capitale oggi 17 febbraio 2025, dove circa 40 tir sfileranno a passo d’uomo per protestare contro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. La manifestazione, organizzata da Trasportounito, denuncia il mancato ascolto del settore, la crisi del trasporto merci e il degrado delle infrastrutture.

Secondo Roma Servizi per la Mobilità, dalle 8 alle 14, i mezzi pesanti si raduneranno a Saxa Rubra. Quattro tir attraverseranno arterie strategiche come via Flaminia, viale Tor di Quinto, via Nomentana e Corso d’Italia per raggiungere il ministero dei Trasporti. Gli altri 36 percorreranno il GRA, via Pontina e via Colombo, fermandosi a Piazzale Nervi, vicino al Palalottomatica.

Possibili blocchi del traffico e deviazioni dei bus. “Il Governo ignora il nostro settore, che muove l’80% delle merci italiane”, denuncia Maurizio Longo, segretario di Trasportounito.

La protesta punta i riflettori su sicurezza stradale, carenza di conducenti e mancanza di strategie per il comparto. Attesi forti disagi per la viabilità della Capitale.

