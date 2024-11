La Rassegna Corale del Municipio V entusiasma il Brancaccio di Roma

La Rassegna Corale del Municipio V, nata nel 2023 sotto il forte impulso del suo Presidente Mauro Caliste, con l’intento di dar vita ad un evento che, coinvolgendo le realtà corali del Municipio, rappresentasse un’opportunità per la valorizzazione del territorio attraverso la promozione di proposte culturali di alto livello accessibili a tutti, ha visto concludersi la seconda edizione lo scorso mese di ottobre.

Il concerto tenutosi al Teatro Brancaccio l’11 novembre 2024 è il frutto di una riflessione – scaturita da un lato dal riscontro pienamente positivo del pubblico e dall’altro dalla naturale e proficua sinergia che si è venuta a creare tra i cori che hanno partecipato alle due edizioni – che si è rapidamente evoluta in una precisa volontà: portare questa esperienza al di fuori dei confini del Municipio sia per testimoniarne gli intenti – totalmente raggiunti – che hanno animato la Rassegna che per lanciare l’idea ambiziosa di dar vita ad una “Rassegna Itinerante”, una manifestazione che, coinvolgendo ad ogni edizione cori diversi dei singoli Municipi, rappresenti uno strumento di diffusione della cultura corale e musicale nonché di aggregazione sociale tramite la fruizione di eventi artistici di alto livello ad ingresso gratuito e favorisca la nascita ed il rafforzamento di collaborazioni tra realtà che, ciascuna nel proprio territorio, perseguono queste stesse finalità.

Una platea gremita, partecipe e calorosa ha contribuito alla piena riuscita della serata al Brancaccio, che tutti i circa duecento coristi hanno vissuto con particolare emozione, vista l’occasione speciale di esibirsi in una sede così prestigiosa.

Un’organizzazione come sempre impeccabile, risultato della collaborazione de L’Incontro Associazione culturale di Tor Tre Teste APS e del Centro Culturale Lepetit con il direttore artistico, il M° Roberto Boairini, sotto l’attento coordinamento di Palmira Pasqualini, Presidente del Coro Accordo e Note e presentatrice dell’evento, che ha di volta in volta introdotto ognuno degli otto cori che si sono alternati sul palco: Accordi e Disaccordi, Accordi e Note, Centonote, Hurla Hoop Choir, Le Coeur – Donne in Coro, Naima, QuadraCoro e Note Controvento, ospite d’eccezione della serata.

“Questa serata, così come le due edizioni della Rassegna Corale del nostro Municipio, vogliono essere la testimonianza dell’attenzione e dell’impegno che costantemente poniamo nel promuovere la cultura e valorizzarla sotto ogni forma artistica” le parole di Mauro Caliste, del Presidente del Municipio, in chiusura della manifestazione, presente insieme a Maurizio Mattana Presidente della Commissione Cultura, Emiliano Orlandi Presidente della Commissione Politiche Sociali e Servizi alla Persona e alla consigliera Olga Di Cagno.

A questo punto non resta che aspettare la locandina con tutte le date della prossima Rassegna!

