La “Roma Appia Run” per correre nella storia

Il 28 aprile 2019 torna l’Appia Run gara competitiva di 13 km. Ritrovo presso lo Stadio delle Terme di Caracalla a Roma alle ore 8.00. La partenza delle prove non competitiva di km. 4 è prevista per le ore 9,00, quella competitiva e non di km.13 alle ore 9,30.

L’evento sportivo sarà preceduto alle ore 15.00 del 27 marzo dal “Fulmine dell’Appia”, prova di velocità sulle distanze di 30/50 metri per i ragazzi da 1 a 17 anni. Le iscrizioni potranno essere effettuate sul posto o attraverso la mail info@appiarun.it.

La Roma Appia Run classica corsa su strada competitiva a carattere regionale sulla distanza di km. 13 e non competitiva sulla distanza di km. 4 e 13 è organizzata dall’ACSI con la collaborazione dell’ACSI Italia Atletica e dell’ACSI Campidoglio Palatino. La manifestazione gode dei patrocini di Roma Capitale, della Regione Lazio, e si svolge sotto l’egida della Fidal.

La “Roma Appia Run” ideata da Roberto De Benedittis si corre su uno dei percorsi più amati dai podisti di tutta Italia: Via delle Terme di Caracalla, Via di Porta Ardeatina, Via Appia Antica, Via di Cecilia Metella, Via Appia Pignatelli, Vicolo S. Urbano, Via della Caffarella, Via Appia Antica, Via di Porta Ardeatina, Via C. Colombo, Via Cilicia, Via Marco Polo, Via Odoardo Beccari, Largo Giovanni Chiarini, Via Guerrieri, Viale Giotto, Viale Guido Baccelli Largo Vittime del terrorismo, Stadio delle Terme di Caracalla.

L’evento offre ai concorrenti l’opportunità di vivere l’esperienza indimenticabile di correre una gara unica al mondo, su quella che un tempo era la “regina viarum” (la regina, delle strade) la sola su ben cinque pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla.

La manifestazione sportiva si compone di quattro prove: – Agonistica km.13: riservata ai tesserati FIDAL, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e possessori di RUN CARD, purché in regola con le norme sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva e che alla data del 28 aprile 2019 abbiano compiuto il 18° anno d’età.

L’iscrizione, per la prova dei 13 km, fino al 31 marzo è di 18.00 euro e 15.00 per la 4 km. dal primo aprile al 17 aprile, la quota d’iscrizione passa a 20 euro per la 13 km, e a diciassette per la 4 km. Le iscrizioni potranno essere effettuate entro e non oltre, giovedì 18 aprile per la prova di 13 km, fino a sabato 27 aprile. Per la prova di 4 km – ON LINE al link www.icron.it/services/icronGO/

Per ogni iscritto, saranno devoluti € 3,00 al VIS (Volontariato internazionale per lo sviluppo www.volint.it ), a favore di un progetto di solidarietà in Etiopia Per tutti i runners e gli appassionati di sport all’aria aperta sarà possibile iscriversi su www.appiarun.it , o su www.icron.it . Info e iscrizioni: info@appiarun.it tel. 066990498 – 3495345663

Pacco gara: Agli atleti sarà consegnato una sacca gara comprendente – Maglia ricordo – Gadget distribuiti dagli sponsor – Pettorale con chip 7. consegna pacco gara: Potrà essere ritirato Sabato 27 aprile dalle 10 alle 18,00, presso lo Stadio delle Terme di Caracalla. In via eccezionale, e solo per le società provenienti da fuori Roma potrà essere ritirato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 del 28 aprile al Villaggio Appia Run.

Le informazioni possono essere richieste allo 06.6990498, 3495345663, visionate sui siti internet www.acsi.it , www.appiarun.it 9. Categorie: Prova Competitiva: gli atleti saranno suddivisi nelle categorie previste dalla Fidal.

Premi individuali: Saranno premiati con materiale sportivo i primi 5 uomini e le prime 5 donne giunte al traguardo. Saranno inoltre premiati con materiale sportivo ed altro: – Prova Agonistica: i primi 10 classificati delle categorie previste – Prova non competitiva: non sono previsti premi individuali.