La RomaOstia 2025, da 50 anni nel cuore dei runner 

Una corsa lunga 50 anni. È l’importante traguardo che taglia quest’anno la Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare, in calendario domenica 2 marzo.

Una corsa ricca di storia, pensata e creata da Luciano Duchi e fatta crescere negli anni dalla sua grande famiglia sportiva, la GSB-RomaOstia, a cui ha fatto seguito la partnership con RCS Sports & Events 7 anni fa. Evento sportivo atteso da runner nazionali e internazionali, che per la seconda edizione consecutiva trova il Title sponsor in Eurospin, con numeri in costante crescita negli ultimi anni: a un mese dalla corsa già 11 mila e 500 iscritti.

Il 10 febbraio 2025 a fare gli onori di casa nella Protomoteca in Campidoglio che tradizionalmente ospita la presentazione della RomaOstia, il Sindaco di Roma e della città metropolitana Roberto Gualtieri assieme all’Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato.

Oltre al fondatore e Presidente Luciano Duchi, sono intervenuti Alessandro Cochi il delegato

dell’Assessore allo Sport Regione Lazio Elena Palazzo e Luca Onofrio il Responsabile Area Mass Events in RCS Sports & Events

La presentazione è stata moderata da Laura Duchi la Race Director della RomaOstia.

Tra gli altri ospiti anche Francesco Landi Direttore del Dipartimento di scienze dell’invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli, Luca Burgazzoli Head of Marketing Dept di Euro spin, Alessandra Furia Senior Director Brand in Adidas, Antonio Fraccari Amministratore Delegato di ADR Mobility.

IL PERCORSO

Confermato il velocissimo tracciato degli ultimi anni: la partenza dall’EUR e l’arrivo alla Rotonda di Ostia.

Lo start è posizionato all’ombra del Palazzo dello Sport e i runner, dopo aver attraversato per un breve tratto gli ampi e scorrevoli viali del quartiere, raggiungeranno la Cristoforo Colombo che li condurrà sino al traguardo.

Un percorso che da sempre rispecchia le caratteristiche tecniche della mezza maratona, con i suoi performanti 21,0975 chilometri di lunghezza.

GLI INTERVENTI

Elena Palazzo- Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità di Regione Lazio, oggi rappresentata da Alessandro Cochi ha affermato

“La RomaOstia è un appuntamento ormai storico, tra i più amati dai podisti e da tutti quelli che vogliono godersi appieno una giornata di sport e di festa. Con il suo spettacolare arrivo sul mare rappresenta un appuntamento capace di unire perfettamente i migliori valori dello sport con la valorizzazione delle nostre bellezze. La Regione Lazio punta molto su questo evento che aiuta a promuovere stili di vita sani e allo stesso tempo regala emozioni in chi partecipa e in chi assiste, favorendo l’arrivo di visitatori in un periodo distante dall’alta stagione”.

“La RomaOstia ha segnato tutta la mia vita, ma anche quella di tante migliaia di atleti. Più o meno competitivi, in tantissimi, in questi 50 anni, hanno indossato un pettorale e hanno corso da Roma a Ostia rendendosi protagonisti di un evento che è ormai una grande classica del podismo italiano”. Così Laura Duchi, Race Director RomaOstia che ha aggiunto: “Il successo riscosso con la partecipazione degli stranieri negli ultimi anni, ci fa capire che questa competizione è ormai amata anche fuori dall’Italia. Luciano Duchi lo ha portato al successo e lo ha reso grande, quest’anno verrà celebrato il suo nome sulla medaglia ufficiale. Un modo per rimanere nel cuore di tutti gli atleti ” .•

Luca Onofrio, Responsabile Mass Events RCS Sports & Events ha sottolineato: “Quello tra RCS Sports & Events e RomaOstia è un legame ormai consolidato, rafforzato dalla più recente organizzazione della mezza maratona di ottobre, che ha interessato le vie del centro storico, coinvolgendo tantissimi stranieri e regalando alla Capitale un’altra grande giornata di sport. Manifestazioni che non possono che far del bene al pubblico e a chi ama uno stile di vita sano. Con un lavoro, quello del Gruppo che rappresento, che punta sempre di più a valorizzare questi appuntamenti, non ultimo il Giro d’Italia che a maggio si chiuderà nuovamente qui a Roma, convinto del loro ampio margine di crescita, dell’essere una valida piattaforma di comunicazione e una vetrina per il nostro bel paese”.

Per Francesco Landi, Direttore del Dipartimento di scienze dell’invecchiamento, ortopediche e reumatologiche del Policlinico Gemelli. “Primaria importanza hanno manifestazioni come la RomaOstia per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell’attività sportiva, dei corretti stili di vita e della prevenzione. Noi del Gemelli saremo lì accanto e in mezzo alla gente, per offrire screening gratuiti sui 7 principali fattori di rischio (pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, BMI, dieta, esercizio fisico e fumo). Per dare per primi il buon esempio, io stesso il prossimo 3 marzo parteciperò alla gara”.

Daniele Mion, Presidente del Gruppo Eurospin, ha dichiarato: “La RomaOstia taglia nel 2025 l’importante traguardo della cinquantesima edizione e noi di Eurospin siamo fieri di titolarla per il secondo anno consecutivo. Un evento che ci piace per la sua straordinaria capacità di aggregare persone, di creare energia positiva. Anche noi siamo così. Abbiamo più di 1.200 punti vendita in Italia, frequentati da circa 14 milioni di clienti, più della metà delle famiglie italiane. Siamo orgogliosi della nostra vocazione popolare, per questo ci sentiamo in sintonia con la Roma-Ostia: così veloce, così piena di passione, così capace di trasmettere valori semplici e autentici.”

Alessandra Furia – Senior Director Brand adidas ha detto: “Siamo estremamente onorati di rinnovare la nostra collaborazione con la RomaOstia Half Marathon per il quinto anno consecutivo in occasione di un traguardo davvero speciale: il 50° anniversario di una delle gare più iconiche e suggestive d’Italia. Questo anniversario rappresenta non solo un traguardo straordinario, ma anche un simbolo di dedizione, passione e impegno costante. La partnership tra noi e la RomaOstia si fonda su valori comuni come la passione per lo sport, l’eccellenza e l’impegno nel garantire il massimo supporto agli atleti. E in particolar modo, offrendo prodotti all’avanguardia che soddisfino esigenze diverse e le aspirazioni dei runner di tutto il mondo, dai professionisti agli amatori.“

Antonio Fraccari – Amministratore Delegato di ADR Mobility ha affermato: “ADR e-move è il brand di Aeroporti di Roma nel quale sono racchiuse tutte le attività in ambito mobilità elettrica a partire dalla nuova flotta di e- bus elettrici in funzione a Fiumicino e Ciampino per arrivare ai 400 punti di ricarica già attivi per passeggeri, accompagnatori e operatori aeroportuali. Le attività sulla Mobilità elettrica di ADR rappresentano una parte delle azioni e progetti innovativi della strategia di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys,nellambito sviluppo sostenibile, verso l’azzeramento delle emissioni entro il 2030. ADR, come noto, con i suoi aeroporti facilita l spostamento delle persone in Italia e nel mondo e con ADR e – move sostiene gli spostamenti dell’ultimo miglio dei nostri passeggeri, accompagnatori e operatori aero portuali in maniera green ossia con gli stessi valori che sostengono l’organizzazione e la partecipazione alla Mezza Maratona RomaOstia”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.